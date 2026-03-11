El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

El sorteo 3355 del Quini 6 de este miércoles 11 de marzo de 2026 dejó varios ganadores de premios millonarios , entre ellos dos mendocinos. Uno acertó todos los números de la modalidad “Tradicional” del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe; en tanto que el otro adivinó cinco bolillas del "Siempre Sale" . Ambos se hicieron acreedores de importantes sumas de dinero .

El que mayor recompensa obtuvo hizo su jugada en la agencia Nº 480, ubicada en avenida Ballofet al 2740 del departamento de San Rafael . Se adjudicó un premio de $390.000.000 , ya que debió compartir el pozo de $780 millones con otro apostador de Entre Ríos que jugó sus mismos números.

Juegos de azar Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6

Los números de la fortuna fueron 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20 . Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva , que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que, del monto total, el apostador se quedará con $281.190.000 . En tanto que la agencia se llevará $3.900.000 .

Por su parte, otro apostador de la Provincia acertó cinco de los seis números de la modalidad "Siempre Sale" , por lo tanto se quedó con un premio de $43.131.319,71 , que con el descuento se reduce a $31.097.681,51 . Otras seis personas —oriundas de Buenos Aires (tres), Córdoba (dos) y Formosa (una)— corrieron la misma suerte y se llevarán también esa cifra. En estos casos, no se informó las agencias en las que jugaron.

Cuál es el pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6, del domingo 15 de marzo

Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el pozo estimado para el sorteo 3356 del próximo domingo 15 de marzo es de $4.400.000.

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el próximo sábado a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

quini-3356-pozo Se viene otro pozo espectacular del Quini 6 el domingo 15 de marzo de 2026.

Todos los ganadores del sorteo 3355 del Quini 6 de este miércoles 11 de marzo

Tradicional

09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

En esta oportunidad hubo dos ganadores, que acertaron los seis números y se llevaron un premio de $390.000.000 cada uno. Los afortunados ganadores realizaron sus apuestas en las agencias Nº 000480-000, del departamento de San Rafael, provincia de Mendoza; y en la agencia Nº000-919-000, de la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, respectivamente.

Con 5 aciertos hubo 92 ganadores, que se llevarán $365.577,65 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 3.137 ganadores, que se llevarán $3.216,43 cada uno.

La Segunda

07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

En esta oportunidad hubo un ganador, quien acertó los seis números. El afortunado apostador se hizo acreedor de un pozo de $780.000.000 y realizó su jugada en la agencia Nº006302-000, de la localidad de Villa Ángela, provincia de Chaco.

Con 5 aciertos hubo 74 ganadores, que se llevarán $454.501,95 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 3.008 ganadores, que se llevarán $3.354,37 cada uno.

Revancha

03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $1.692.739.458 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44

Hubo 7 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $43.131.319,71 cada uno.

Pozo Extra

03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 31 - 40

Hubo 1.572 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $98.600,51 cada uno.

Quini 6 (4) Dos jugadores mendocinos del Quini 6 se llevaron pozos millonarios este miércoles 11 de marzo.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.