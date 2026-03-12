12 de marzo de 2026
Sitio Andino
Quini 6

Vendió el ticket ganador del Quini 6 en San Rafael y espera que aparezca el mendocino afortunado

El Quini 6 dejó un premio millonario para un mendocino. Habló el dueño de la agencia de San Rafael donde se hizo la jugada ganadora y contó todos los detalles.

Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3355 del Quini 6 de este miércoles dejó varios premios millonarios en todo el país, entre ellos el de un mendocino muy afortunado. Sitio Andino dialogó con Franco Pérez, propietario de la agencia de San Rafael donde se realizó la apuesta ganadora.

Habla el dueño de la agencia que vendió el Quini 6 de $390 millones en San Rafael

Gracias al último sorteo del Quini 6, un mendocino se llevó un premio de $390.000.000 en la modalidad Tradicional, convirtiéndose en uno de los grandes ganadores de la jornada. Los números de la suerte que salieron en el sorteo fueron 09, 11, 12, 14, 18 y 20.

La jugada ganadora se realizó en la agencia Nº 480, ubicada en avenida Ballofet 2740, en el departamento de San Rafael. Franco Pérez, propietario del local, dialogó sobre el impacto que generó la noticia: “Estamos esperando que aparezca el ganador. Invitamos a todos a revisar sus boletas para ver quién es el afortunado”.

No es la primera vez que sacamos un premio grande. Hemos tenido un Sale o Sale, también un premio de siete millones de la Quiniela y anteriormente otro de 12 millones. Siempre damos premios. Somos 'la esquina de la suerte'”, afirmó.

Para cerrar, comentó: “Algo recibimos del premio, pero tenemos que esperar a que aparezca el ganador. No sabemos quién puede ser, aunque ya nos han mandado mensajes felicitándonos. Todos los clientes tienen mi número”.

Cabe recordar que, del monto total del premio, el apostador no percibirá la cifra completa, ya que se aplican los descuentos correspondientes. De esta manera, el ganador finalmente se quedará con $281.190.000. Por su parte, la agencia donde se realizó la jugada también recibirá una comisión por haber vendido el ticket ganador, por lo que obtendrá $3.900.000 como parte del premio.

Si querés conocer todos los resultados del último sorteo del Quini 6, correspondiente al N.º 3355 del miércoles 11 de marzo, hacé clic aquí y accedé a toda la información completa.

