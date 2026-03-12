12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Fiesta de la Vendimia

Vendimia 2026: cancelaron la Repetición y la reubicación de entradas genera dudas

Los poseedores de entradas para la Repetición de la Vendimia deberán realizar un canje obligatorio para asistir al show musical.

Vendimia 2026: cancelaron la Repetición y la reubicación de entradas genera dudas.

Vendimia 2026: cancelaron la Repetición y la reubicación de entradas genera dudas.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La decisión del Gobierno de Mendoza de cancelar la Repetición de la Fiesta de la Vendimia generó incertidumbre y malestar entre los espectadores. Si bien se confirmó que el show del domingo 15 de marzo (con la presencia de Abel Pintos y Ángela Leiva) sigue en pie, la reubicación de los asistentes aún no ha sido definida.

Fiesta de la Vendimia 2026 "90 cosechas de una mima cepa"
Fiesta de la Vendimia: aún no está definida de manera clara la reasignación de los lugares.

Fiesta de la Vendimia: aún no está definida de manera clara la reasignación de los lugares.

Vendimia: dudas e incertidumbre sobre la reasignación de lugares

La medida afecta de manera dispar a los espectadores según el tipo de ticket adquirido. Si bien por el momento no hay una voz oficial que de cuenta de la modalidad que se pondrá en marcha en la reasignación de los lugares, hay varias alternativas:

Lee además
No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia
¿Cuándo regresa la reina de la Vendimia 2026 a San Rafael? video

Regreso triunfal: a qué hora llega la reina de la Vendimia a San Rafael

  • Entradas para el show musical: quienes compraron sus tickets específicamente para el evento artístico del domingo conservarán su validez original sin necesidad de trámites adicionales.

  • Entradas para la Repetición: quienes poseían tickets para la Repetición cancelada deberán realizar un canje obligatorio para poder acceder al espectáculo musical. El mismo se realizará en los mismos puntos de canjes habilitados en Ciudad, zona Este y Valle de Uco.

02 de Febrero de 2026, canje entradas Acto Central fiesta de la vendimia 2026, Teatro Independencia
Fiesta de la Vendimia: solo los que compraron entradas para la Repetición deberán canjear sus tickets.

Fiesta de la Vendimia: solo los que compraron entradas para la Repetición deberán canjear sus tickets.

Puntos de conflicto

La mayor preocupación de los espectadores radica en la asignación de ubicaciones. Dado que el Teatro Griego Frank Romero Day se divide en sectores con diferentes valores y niveles de visibilidad. Por el momento, no existe aún certeza sobre si se respetará la categoría del ticket original en el nuevo esquema de asientos.

Por otro lado, la cancelación ha impactado en los familiares de los artistas de la puesta vendimial. Para muchos, la Repetición representaba la única oportunidad de asistir al Teatro Griego, ante el rápido agotamiento de las entradas para el Acto Central.

08 de Marzo de 2026, Acto Central, fiesta nacional de la vendimia, Teatro Griego Frank Romero Day, bailarines
Tras la cancelación de la Repetición, muchos familiares de los artistas manifestaron su malestar.

Tras la cancelación de la Repetición, muchos familiares de los artistas manifestaron su malestar.

Respuesta oficial y próximos pasos

Ante las consultas, Sitio Andino se comunicó con Cultura del Gobierno de Mendoza. Desde la cartera conducida por Diego Gareca aclararon que "la definición sobre la asignación de ubicaciones depende de la productora encargada del espectáculo musical".

En tanto, desde la empresa organizadora indicaron que "brindarán precisiones en las próximas horas". Según informaron, la producción del evento emitirá un comunicado oficial en el transcurso de este jueves 12 de marzo, donde se detallará el proceso de asignación de lugaresm canje y demás.

Mientras tanto, el foco de la expectativa está puesto en conocer cómo se reorganizará la ubicación de quienes tenían tickets para la Repetición, uno de los puntos que más interrogantes genera tras la cancelación de la función vendimial.

Preguntas para tener en cuenta

¿Qué debo hacer si tengo entrada para la Repetición y quiero ver a Abel Pintos?

Los espectadores que adquirieron tickets para la función vendimial cancelada deben realizar un canje obligatorio. Según lo informado por la productora este jueves 12 de marzo, las entradas originales no serán válidas para el ingreso directo; se habilitará un sistema de validación para asignar las nuevas ubicaciones en el Teatro Griego para el show del domingo 15.

¿Se respetará las ubicaciones originales al realizar el canje?

Esta es la principal duda que persiste entre los usuarios. La organización ha indicado que la reasignación de sectores se realizará según la disponibilidad técnica del nuevo montaje del show musical. Se recomienda a los damnificados esperar el comunicado oficial de la ticketera para verificar si su sector original sufrirá desplazamientos hacia otras gradas del Frank Romero Day.

¿Puedo solicitar la devolución del dinero si no quiero asistir al show musical?

Sí. Ante la cancelación del espectáculo vendimial original, los usuarios tienen derecho a solicitar el reembolso total del valor de la entrada. El proceso de devolución comenzará a gestionarse a partir del viernes 13 de marzo a través de los canales oficiales de venta donde se realizó la compra inicial, presentando el ticket físico o digital sin canjear.

Temas
Seguí leyendo

Vendimia 2026: tras las suspensiones, el Gobierno busca evitar la superposición de espectadores

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day

Sin coronas de cristal: la Vendimia de los Cerros homenajea a las madres mendocinas

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Desde Mendoza, el embajador de Italia destaca la relación entre Meloni y Milei

Mendoza sigue de fiesta: lo que tenés que saber sobre los shows musicales y la Repetición, en el Teatro Griego

LO QUE SE LEE AHORA
Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia