Vendimia 2026: cancelaron la Repetición y la reubicación de entradas genera dudas.

La decisión del Gobierno de Mendoza de cancelar la Repetición de la Fiesta de la Vendimia generó incertidumbre y malestar entre los espectadores. Si bien se confirmó que el show del domingo 15 de marzo (con la presencia de Abel Pintos y Ángela Leiva ) sigue en pie, la reubicación de los asistentes aún no ha sido definida.

La medida afecta de manera dispar a los espectadores según el tipo de ticket adquirid o. Si bien por el momento no hay una voz oficial que de cuenta de la modalidad que se pondrá en marcha en la reasignación de los lugares, hay varias alternativas:

Fiesta de la Vendimia: aún no está definida de manera clara la reasignación de los lugares.

La mayor preocupación de los espectadores radica en la asignación de ubicaciones . Dado que el Teatro Griego Frank Romero Day se divide en sectores con diferentes valores y niveles de visibilidad. Por el momento, no existe aún certeza sobre si se respetará la categoría del ticket original en el nuevo esquema de asientos.

Fiesta de la Vendimia: solo los que compraron entradas para la Repetición deberán canjear sus tickets.

Entradas para la Repetición: quienes poseían tickets para la Repetición cancelada deberán realizar un canje obligatorio para poder acceder al espectáculo musical. El mismo se realizará en los mismos puntos de canjes habilitados en Ciudad, zona Este y Valle de Uco.

Entradas para el show musical: quienes compraron sus tickets específicamente para el evento artístico del domingo conservarán su validez original sin necesidad de trámites adicionales.

Por otro lado, la cancelación ha impactado en los familiares de los artistas de la puesta vendimial . Para muchos, la Repetición representaba la única oportunidad de asistir al Teatro Griego, ante el rápido agotamiento de las entradas para el Acto Central.

08 de Marzo de 2026, Acto Central, fiesta nacional de la vendimia, Teatro Griego Frank Romero Day, bailarines Tras la cancelación de la Repetición, muchos familiares de los artistas manifestaron su malestar. Foto: Cristian Lozano

Respuesta oficial y próximos pasos

Ante las consultas, Sitio Andino se comunicó con Cultura del Gobierno de Mendoza. Desde la cartera conducida por Diego Gareca aclararon que "la definición sobre la asignación de ubicaciones depende de la productora encargada del espectáculo musical".

En tanto, desde la empresa organizadora indicaron que "brindarán precisiones en las próximas horas". Según informaron, la producción del evento emitirá un comunicado oficial en el transcurso de este jueves 12 de marzo, donde se detallará el proceso de asignación de lugaresm canje y demás.

Mientras tanto, el foco de la expectativa está puesto en conocer cómo se reorganizará la ubicación de quienes tenían tickets para la Repetición, uno de los puntos que más interrogantes genera tras la cancelación de la función vendimial.

Preguntas para tener en cuenta

¿Qué debo hacer si tengo entrada para la Repetición y quiero ver a Abel Pintos?

Los espectadores que adquirieron tickets para la función vendimial cancelada deben realizar un canje obligatorio. Según lo informado por la productora este jueves 12 de marzo, las entradas originales no serán válidas para el ingreso directo; se habilitará un sistema de validación para asignar las nuevas ubicaciones en el Teatro Griego para el show del domingo 15.

¿Se respetará las ubicaciones originales al realizar el canje?

Esta es la principal duda que persiste entre los usuarios. La organización ha indicado que la reasignación de sectores se realizará según la disponibilidad técnica del nuevo montaje del show musical. Se recomienda a los damnificados esperar el comunicado oficial de la ticketera para verificar si su sector original sufrirá desplazamientos hacia otras gradas del Frank Romero Day.

¿Puedo solicitar la devolución del dinero si no quiero asistir al show musical?

Sí. Ante la cancelación del espectáculo vendimial original, los usuarios tienen derecho a solicitar el reembolso total del valor de la entrada. El proceso de devolución comenzará a gestionarse a partir del viernes 13 de marzo a través de los canales oficiales de venta donde se realizó la compra inicial, presentando el ticket físico o digital sin canjear.