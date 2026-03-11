Se suspendió la repetición de la Vendimia 2026: qué sucederá con las entradas y con el show de Abel Pintos

Se acabó el misterio. El Gobierno de Mendoza dio a conocer cómo será la logística en el teatro griego Frank Romero Day el próximo domingo 15 de marzo . Finalmente, la Subsecretaría de Cultura determinó la suspensión definitiva de la la repetición del acto central de la Vendimia 2026 —" 90 Cosechas de una misma cepa "—, en tanto que ese día se llevará adelante la segunda noche de espectáculos musicales. Ambos debieron suspenderse y reprogramarse por las lluvias que azotaron a Mendoza los últimos días .

La decisión fue confirmada a través de un comunicado oficial en el que se informó la finalización del operativo Vendimia 2026 , luego de las sucesivas contingencias climáticas que afectaron el cronograma de celebraciones. Se especulaba con una unificación de ambos eventos , pero esa alternativa quedó descartada en las sucesivas reuniones que mantuvieron las autoridades provinciales a lo largo de esta jornada.

Regreso triunfal: a qué hora llega la reina de la Vendimia a San Rafael

Según detallaron desde el Gobierno provincial, la cancelación se resolvió en base a distintos factores técnicos, logísticos y presupuestarios que impedían sostener el montaje del espectáculo vendimial. Los argumentos que expuso el oficialismo:

La repetición de la Fiesta de la Vendimia 2026 fue suspendida definitvamente.

Cultura también detalló qué ocurrirá con las personas que compraron entradas para la repetición del acto central . En ese sentido, se definieron dos alternativas para los espectadores :

Embed - Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 - “90 COSECHAS DE UNA MISMA CEPA”

Normalización de servicios: el operativo requiere la liberación de personal de seguridad, salud y Defensa Civil , que debe retomar sus tareas habituales en el resto del territorio mendocino.

Compromisos logísticos: varios proveedores que participan del montaje vendimial ya tenían comprometido su equipamiento y servicios en otros eventos fuera del calendario provincial .

Seguridad pública y saturación de accesos: se detectó un problema logístico complejo por la superposición de públicos con entradas diferentes para la Vendimia y el recital programado en el mismo espacio, "debido al cruce de públicos con tickets diferenciados en un mismo espacio".

Sustentabilidad presupuestaria: la extensión del montaje escénico y la logística técnica —que incluye seguridad, seguros y servicios— implica costos millonarios diarios , lo que volvió inviable continuar con la estructura luego de realizado el acto central.

Ingresar al show musical del domingo: quienes tenían ticket para la repetición podrán canjearlo para asistir al recital en el teatro griego , que contará con la participación de Abel Pintos, Ángela Leiva, Maggie Cullen y Campedrinos .

Solicitar la devolución del dinero: quienes no deseen asistir al espectáculo musical podrán pedir el reintegro total del valor de la entrada a través de los canales oficiales. Se puede efectuar el reclamo desde la página de EntradaWeb.

Desde el área de Cultura especificaron a Sitio Andino que este jueves habrá mayores precisiones respecto a cómo se materializará el canje de los tickets. En principio, se habilitaría un punto de canje digital desde la plataforma que comercializó las entradas para efectivizar el intercambio directo. En tanto que la Subsecretaría también habilitaría un punto de canje físico.

De esta manera, el domingo 15 de marzo se realizará únicamente la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day, con la presentación de Abel Pintos, Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva. Por su parte, la repetición del acto central de la Vendimia 2026 quedó definitivamente cancelada.

Embed - Angela Leiva - Llamadas Extrañas

Vendimia 2026: qué dice el pronóstico para el domingo 15 de marzo en Mendoza

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones en Mendoza se mantendrían hasta el sábado, aunque no se presentarían el domingo, cuando el Frank Romero Day reabra sus puertas al público.

Tanto el organismo nacional como la Dirección de Contingencias Climáticas anticipan que la jornada dominical contará con un cielo mayormente nublado todo el día, pero —en principio— no habrá lluvias en el Gran Mendoza. Incluso se espera un ascenso de la temperatura, que llevará la máxima a los 28 grados centígrados.

No obstante, se prevé que refresque hacia la noche, por lo que se recomienda llevar un abrigo a quienes asistan a los espectáculos musicales en el teatro griego ubicado en la zona del Cerro de la Gloria.