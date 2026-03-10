Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.

Tras la emoción del Acto Central, la Fiesta de la Vendimia 2026 sigue dando de qué hablar. Más allá de las coronas y los atributos, la reina y virreina nacional comenzaron su mandato con una agenda nutrida de actividades y, a ello, se le suman importantes premios que reconocen su nuevo rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina.

De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, este año los obsequios han subido la apuesta, respecto a años anteriores, destacándose por su utilidad y prestigio.

Para Azul Antolínez, la flamante reina Nacional de la Vendimia , el futuro viene sobre ruedas. Tal como ha ocurrido años anteriores, el obsequio principal para la soberana será un auto 0 kilómetro .

Este importante premio será posible gracias a la gestión de la empresa Telekino , coordinada a través del Instituto de Juegos y Casinos de la Provincia .

Se trata de una tradición que se mantiene firme y que representa un apoyo fundamental para los traslados que la joven deberá realizar durante su año de reinado.

Azul Antolinez, Reina de la Vendimia Azul Antolinez recibirá un auto 0Km. Foto: Cristian Lozano

La virreina no se queda atrás: movilidad con estilo

Por su parte, Agustina Giacomelli, la nueva virreina Nacional, también recibirá una excelente noticia respecto a su movilidad. El obsequio previsto para ella este año será una moto, ideal para su desempeño diario y actividades oficiales.

06 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Tunuyán, Agustina Giacomelli, el back Agustina recibirá una moto. Foto: Cristian Lozano

Joyas y obsequios protocolares

Según el detalle proporcionado desde Cultura, además de los vehículos, ambas soberanas recibirán un set de obsequios tradicionales que forman parte del "ajuar" real. Entre los detalles confirmados se destacan:

Anillos de oro: piezas de joyería exclusivas para conmemorar su elección.

Pulseras de oro: accesorios de alta gama que complementan sus atributos.

Vouchers y servicios: regalos de marcas locales, indumentaria y tratamientos de estética que las acompañarán durante todo el 2026.

