Un bebé encerrado en un auto causó preocupación en Ciudad

Personal de Preventores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , con el apoyo de efectivos policiales, logró el rescate de un bebé de cinco meses que había quedado encerrado en el interior de un auto, generando momentos de susto y pánico por parte de su madre, quien no podía abrir el rodado.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en el barrio Soberanía, en el oeste de la Ciudad de Mendoza , donde por causas que se investigan, el bebé quedó encerrado en el interior del rodado, sin que la propietaria (madre del niño) pudiera abrirlo.

Desesperada, la mujer pidió ayuda y los vecinos denunciaron lo ocurrido en el sistema Ojos en Alerta , a través del cual luego Preventores y policías pudieron rescatar al menor rompiendo el vidrio del rodado.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informaron que tras quedar encerrado, la mujer no pudo abrir el rodado y sufrió una crisis de nervios.

Entonces, los primeros Preventores en llegar intentaron solucionar el conflicto, pero ante la imposibilidad de abrir las puertas del rodado, decidieron romper una de las ventanillas, previo a autorización de la propietaria del coche.

Finalmente, el menor fue rescatado y se verificó de inmediato su estado de salud, constatándose que se encontraba en buen estado general y sin lesiones.