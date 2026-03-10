Denunció que lo apuñalaron por resistirse al robo de un celular en Godoy Cruz

La policía intervino en el hecho ocurrido este martes, en Godoy Cruz.

Un joven de 25 años denunció que víctima de un violento intento de robo en Godoy Cruz , donde cuatro delincuentes lo atacaron en la vía pública y lo apuñalaron para sustraerle su celular, algo que no lograron ante la resistencia del damnificado.

El hecho ocurrió minutos después de las 5 de este martes en zona del barrio Las Palmeras, en Godoy Cruz y la víctima, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, debió ser asistido de urgencia por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los ladrones, por su parte, lograron escapar corriendo sin lograr sustraer ninguna pertenencia de la víctima.

Según la denuncia del damnificado , todo ocurrió cuando el joven caminaba por el interior del barrio Las Palmeras, presuntamente, cerca de su casa.

En ese momento fue abordado por cuatro sujetos que lo amenazaron e intentaron sustraerle el celular. La víctima, lejos de entregarse, se resistió a entregar el aparato y fue apuñalada dos veces en el abdomen.

Mientras los delincuentes escaparon de la escena, el joven fue atendido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes le practicaron curaciones por dos cortes en el abdomen. Luego, el joven se negó a ser trasladado a un hospital.

La denuncia quedó plasmada en la justicia y se espera por la declaración del damnificado para avanzar en la individualización de los ladrones.