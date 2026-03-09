9 de marzo de 2026
Violento asalto en Ciudad: se resistió a un robo y le dispararon

Un hombre se salvó de milagro durante un intento de robo en el oeste de la Ciudad de Mendoza. Los ladrones escaparon.

El robo ocurrió en la madrugada de este lunes.&nbsp;

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un hombre de 63 años que se desempeña como chofer en aplicaciones sufrió un violento intento de robo en el oeste de la Ciudad de Mendoza, donde dos delincuentes lo intentaron asaltar y hasta le dispararon, sin llegar a herirlo.

El hecho ocurrió a las 2 de este lunes en inmediaciones al barrio La Favorita, en el oeste de Mendoza, donde la víctima logró zafar de los maleantes y escapar, sin ser herido.

En tanto que los delincuentes escaparon a bordo de un auto, sin lograr sustraer ninguna pertenencia del hombre.

Violento intento de robo en el oeste de la Ciudad de Mendoza

De acuerdo a lo que consta en el procedimiento policial realizado en la escena del hecho, todo comenzó minutos después de las 2, cuando el damnificado, de quien se reserva su identidad por protección, recibió un viaje sobre calle Juana Azurduy al 100.

Sin embargo, cuando el hombre llegó al lugar fue abordado por dos sujetos armados, que lo amenazaron y le exigieron que entregara todas sus pertenencias.

En ese momento el chofer se resistió a entregar algunos objetos y los ladrones, enfurecidos, le dispararon, aunque de milagro no llegaron a herir a la víctima.

Acto seguido, los ladrones corrieron hacia otro vehículo que estaba en las inmediaciones, un Renault Clio gris, en el que finalmente escaparon de la escena.

El damnificado escapó también del lugar y luego radicó la denuncia correspondiente. El caso es ahora investigado por la fiscalía de robos y hurtos.

