Patrullajes preventivos

Maipú: detuvieron al segundo sospechoso del robo a una finca y recuperaron los elementos robados

El joven de 21 años era buscado desde el jueves, cuando la Policía capturó al primer implicado tras una persecución en un descampado.

El procedimiento se concretó el sábado en la intersección de calles Mendoza y Formosa

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La Policía de Mendoza logró detener al segundo presunto autor del robo a una finca en Maipú, en el marco de los patrullajes preventivos que se realizan en el departamento. El joven, de 21 años, era intensamente buscado desde el jueves, cuando se produjo la primera detención y se recuperaron los objetos sustraídos.

El procedimiento se concretó el sábado en la intersección de calles Mendoza y Formosa, donde efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) que realizaban maniobras operativas por la zona lograron identificar y aprehender al sospechoso, quien había logrado escapar durante el operativo inicial.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría Tropero Sosa, donde quedó a disposición de la Justicia.

El robo y la persecución que terminó con un primer detenido

El hecho ocurrió el jueves en una finca ubicada en calles Perito Moreno y Ruiz, en el departamento de Maipú. Todo comenzó cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó a la Policía sobre personas que trasladaban objetos de dudosa procedencia en la zona.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, móvil, morguera
La Policía de Mendoza logró detener al segundo presunto autor del robo a una finca en Maipú

Cuando los uniformados llegaron al lugar, los sospechosos emprendieron la fuga a pie por un descampado hacia el sur por calle Perito Moreno, lo que derivó en una breve persecución policial.

Con apoyo de un móvil de la Subcomisaría Tropero Sosa, los efectivos lograron aprehender a uno de los implicados, un joven de 22 años.

Los elementos que fueron recuperados tras el robo

Durante el procedimiento, los policías lograron recuperar varios objetos sustraídos de la propiedad, entre ellos:

  • Un monitor de 18 pulgadas

  • Un calefactor

  • Un taladro en su caja

  • Diversas herramientas

A partir de las averiguaciones realizadas en el lugar, los investigadores lograron identificar al segundo sospechoso, quien había escapado durante el primer operativo. Finalmente, fue localizado y detenido el sábado durante tareas de patrullaje.

Operativos en Maipú: retuvieron una moto y detuvieron a dos hombres con medidas pendientes

En paralelo, durante los operativos preventivos realizados el fin de semana en distintos puntos de Maipú, la Policía intervino en otros procedimientos vinculados a controles y medidas judiciales pendientes.

Patrulla policial Mendoza
La Policía intervino en otros procedimientos vinculados a controles y medidas judiciales pendientes

Uno de ellos ocurrió en el barrio Soberanía Argentina, donde los efectivos detectaron a un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta Honda GLH 150 cc realizando maniobras peligrosas.

Al identificarlo, constataron que el rodado no contaba con el seguro obligatorio, por lo que fue trasladado a la Base de Tránsito Municipal de Maipú, donde se labró la infracción correspondiente y se dispuso la retención del vehículo.

Detenidos por medidas judiciales pendientes

Durante los controles también fueron aprehendidos dos hombres que registraban medidas judiciales activas.

  • En el barrio Beltrán Norte, fue detenido un joven de 20 años que no portaba documentación. Al consultar sus datos en el sistema policial, se verificó que tenía una medida pendiente de comparendo y citación.

  • En otro procedimiento realizado en calles Juan B. Justo y Terrada, los efectivos detuvieron a un hombre de 36 años, quien también registraba una medida judicial pendiente de comparendo y citación.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

