Maipú: manejaba ebrio y atropelló a una mujer en la vereda

Un joven de 26 años que manejaba con un nivel elevado de alcohol en sangre, protagonizó un grave accidente vial en Maipú , cuando atropelló a una mujer tras perder el dominio del coche e irrumpir en la vereda.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 6 de este lunes en Ruta 50 y Rufino Ortega, en Rodeo del Medio, Maipú , a la altura de la iglesia Don Bosco.

El sospechoso, identificado como Emanuel Vega (26), debió ser rescatado por la policía, debido a que vecinos del lugar intentaron lincharlo al detectar que estaba alcoholizado. En tanto que también causaron daños en su vehículo.

Según fuentes policiales, el accidente vial ocurrió cuando Vega manejaba su VW Bora, patente KHL318, por Rufino Ortega de sur a norte.

Al llegar a la esquina con Ruta 50, el conductor no frenó y siguió de largo, irrumpiendo en la vereda, donde embistió a una mujer de 55 años que justo caminaba por el lugar, presuntamente, cuando se dirigía a su trabajo.

Producto de la colisión, la víctima sufrió heridas de consideración y debió ser asistida por médicos del SEC de urgencia.

Por el contrario, el joven conductor fue increpado por vecinos y algunos de estos intentaron agredirlo.

Casi al mismo tiempo, los primeros policías en llegar al lugar lo defendieron y sacaron del lugar para prevenir incidentes.

Ya en la comisaría, al ser sometido a un control de alcoholemia, el mismo arrojó un resultado de 1,67 gramos de alcohol en sangre.

De esta forma el joven quedó demorado y se le inició un proceso contravencional.