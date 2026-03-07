7 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
También está involucrado un menor

La causa por abigeato de esta semana en Malargüe sumó más detenidos

La investigación judicial sigue avanzando tras el secuestro de un vacuno y once caprinos que fueron robados al oeste de Malargüe.

Casos recurrentes de abigeato en Malargüe.

Casos recurrentes de abigeato en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que tres personas fueron imputadas por encubrimiento agravado tras un operativo de Policía Rural en Malargüe donde se secuestraron un bovino, once caprinos y una camioneta Ford F-350 utilizada para trasladar los animales sin documentación legal correspondiente durante un control policial esta semana.

El procedimiento se realizó el miércoles en calle Fortín Malargüe Oeste, en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal María Victoria Sala por un presunto caso vinculado al delito de abigeato en el sur provincial.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo
Minería: amplían las tareas de perforación en el proyecto El Perdido, en Malargüe
Sur mendocino

Nuevo paso en El Perdido: Kobrea amplía las perforaciones tras resultados geológicos alentadores

Más detenidos por abigeato en Malargüe

Cabe recordar que el operativo fue concretado por efectivos de Policía Rural en conjunto con personal de la Comisaría 24 de Malargüe. Durante tareas de control en inmediaciones de la ciudad, los uniformados interceptaron una camioneta Ford F-350 en la que se movilizaban varias personas transportando animales.

Al momento de la inspección, los ocupantes del vehículo llevaban un toro y once cabras, pero no pudieron presentar la documentación sanitaria ni los permisos de traslado obligatorios que acreditaran la procedencia legal del ganado.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de los animales y del rodado, mientras que los ocupantes fueron trasladados a la dependencia policial para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Como resultado de la investigación inicial, tres personas mayores de edad quedaron imputadas por el delito de encubrimiento agravado, figura contemplada en causas vinculadas a la comercialización o transporte de animales de origen presuntamente ilícito.

Un menor involucrado en el robo de ganado

Durante el procedimiento también se encontraba un menor de edad, quien fue puesto a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismo encargado de intervenir en situaciones que involucran a menores dentro de procesos judiciales.

De acuerdo con fuentes ligadas a la causa, los animales habrían sido sustraídos al oeste de Malargüe, particularmente en la zona de Castillo de Pincheira, un sector donde históricamente se han denunciado hechos de abigeato.

Mientras avanza la investigación judicial, los animales secuestrados fueron trasladados al Corral Municipal del departamento de San Rafael, donde permanecen bajo resguardo oficial hasta determinar su procedencia y posible restitución a sus propietarios.

Temas
Seguí leyendo

Vacunación antiaftosa: advierten multas para productores que no cumplan plazos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de marzo

En Malargüe secuestran 12 animales sin documentación y detienen a un hombre

Arrancó la vacunación antigripal 2026 en Malargüe con cobertura en toda la zona rural

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de marzo

El segundo volcán más activo del país, que está en Mendoza, ya tiene nuevo sistema de monitoreo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 4 de marzo

Malargüe en alerta: más de 20 citados por riñas masivas tras la viralización de impactantes videos

LO QUE SE LEE AHORA
Semana de la Mujer en General Alvear.
Prevención y género

Más de una semana dedicada a la salud de la mujer en General Alvear

Las Más Leídas

La vicepresidenta recorrió fincas en el Valle de Uco.
Vendimia 2026

Qué hizo y con quién estuvo Victoria Villarruel en su primer día en Mendoza

Accidente vial en San Rafael: murió una niña de 8 años tras el vuelco de un auto en Ruta 143
Sur mendocino

Conmoción en San Rafael: una niña murió tras el vuelco del auto en el que viajaba con su familia

Triste final para una estrella de la televisión de los 90’s: tiraron a la basura los recuerdos de Raúl Portal
Como a un perro

Encontraron recuerdos personales de Raúl Portal en la basura

Vendimia 2026: todo lo que tenés que saber para no perderte la Vía Blanca de las reinas.
Para tener en cuenta

Vía Blanca 2026: guía completa con horarios, recorridos y el orden de los carros

La lluvia estropeó la agenda vendimial. video
Oficial

La lluvia obligó a postergar el acto central de la Vendimia 2026: cuándo será ahora y cómo sigue el calendario