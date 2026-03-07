La causa por abigeato de esta semana en Malargüe sumó más detenidos

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que tres personas fueron imputadas por encubrimiento agravado tras un operativo de Policía Rural en Malargüe donde se secuestraron un bovino, once caprinos y una camioneta Ford F-350 utilizada para trasladar los animales sin documentación legal correspondiente durante un control policial esta semana.

El procedimiento se realizó el miércoles en calle Fortín Malargüe Oeste, en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal María Victoria Sala por un presunto caso vinculado al delito de abigeato en el sur provincial .

Cabe recordar que el operativo fue concretado por efectivos de Policía Rural en conjunto con personal de la Comisaría 24 de Malargüe . Durante tareas de control en inmediaciones de la ciudad, los uniformados interceptaron una camioneta Ford F-350 en la que se movilizaban varias personas transportando animales.

Al momento de la inspección, los ocupantes del vehículo llevaban un toro y once cabras, pero no pudieron presentar la documentación sanitaria ni los permisos de traslado obligatorios que acreditaran la procedencia legal del ganado.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de los animales y del rodado, mientras que los ocupantes fueron trasladados a la dependencia policial para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Como resultado de la investigación inicial, tres personas mayores de edad quedaron imputadas por el delito de encubrimiento agravado, figura contemplada en causas vinculadas a la comercialización o transporte de animales de origen presuntamente ilícito.

Un menor involucrado en el robo de ganado

Durante el procedimiento también se encontraba un menor de edad, quien fue puesto a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismo encargado de intervenir en situaciones que involucran a menores dentro de procesos judiciales.

De acuerdo con fuentes ligadas a la causa, los animales habrían sido sustraídos al oeste de Malargüe, particularmente en la zona de Castillo de Pincheira, un sector donde históricamente se han denunciado hechos de abigeato.

Mientras avanza la investigación judicial, los animales secuestrados fueron trasladados al Corral Municipal del departamento de San Rafael, donde permanecen bajo resguardo oficial hasta determinar su procedencia y posible restitución a sus propietarios.