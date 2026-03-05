En Malargüe secuestran 12 animales sin documentación y detienen a un hombre

La Policía de Mendoza logró el secuestro de animales en Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Un hombre de 47 años fue aprehendido este miércoles al mediodía en la zona urbana de Malargüe, al oeste de la ciudad, tras un operativo realizado por efectivos de la Policía Rural y personal de la Comisaría 24. Secuestraron un bovino, 11 caprinos y una camioneta Ford F-350.

De acuerdo a la información oficial suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13 horas en inmediaciones de la calle Fortín Malargüe Oeste, cuando efectivos de la Policía Rural, en conjunto con personal de la Comisaría 24 de Malargüe, interceptaron la marcha de una camioneta que transportaba animales.

Infraganti trasladando animales por el radio urbano de Malargüe Al momento del control, los uniformados constataron que el conductor, identificado como M. M., de 47 años, trasladaba un bovino y 11 caprinos sin la correspondiente documentación que acreditara la propiedad y el traslado legal de los mismos. Además, el rodado, una Ford F-350, también fue retenido en el marco de la actuación.

Frente a esta situación, se dio intervención al Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso que se procediera al secuestro preventivo tanto de los animales como del vehículo, a fin de avanzar con las medidas judiciales pertinentes.

Los animales fueron trasladados al corral municipal, donde quedaron a resguardo hasta tanto se determine su situación legal. En tanto, el conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, imputado por presunta infracción a la normativa vigente en materia de transporte y tenencia de ganado. La causa quedó en manos de la autoridad judicial interviniente, que continuará con la investigación para esclarecer el origen de los animales y establecer eventuales responsabilidades.