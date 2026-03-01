Te mostramos como será el futuro hotel cuatro estrellas superior que tendrá Mendoza

Malargüe se encamina a un salto cualitativo en su infraestructura turística con la inminente construcción de un hotel cuatro estrellas superior en pleno microcentro. La iniciativa, impulsada por capitales privados junto a la cadena Amérian , prevé una inversión millonaria y promete empleo, modernización urbana y desarrollo sostenible.

La noticia marca un punto de inflexión para el sur mendocino. En un contexto donde el turismo busca consolidarse como una de las principales actividades económicas del departamento, la llegada de un establecimiento de alta categoría no solo ampliará la oferta de alojamiento, sino que también fortalecerá el posicionamiento estratégico de Malargüe como destino de naturaleza, nieve y aventura durante todo el año .

Floridor González , socio local del proyecto de Amérian, confirmó a SITIO ANDINO que el hotel de cuatro estrellas se construirá en el terreno de su propiedad , donde actualmente funciona el Hotel Rioma, en la esquina de Fray Inalicán y Adolfo Puebla, a escasos cien metros del centro malargüino. “Vendrá a cambiar el paisaje urbano y potenciará la oferta turística de Malargüe ”, aseguró el empresario .

González, quien además preside la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR) , explicó que la infraestructura será edificada de acuerdo a los estándares y conceptos de la cadena, y que se convertirá en el tercer hotel de la firma en la provincia de Mendoza . El proyecto ya fue presentado ante autoridades municipales y provinciales, y directivos de la compañía mantuvieron reuniones esta última semana con el gobernador Alfredo Cornejo , buscando respaldo institucional para su concreción.

El futuro establecimiento será un edificio en altura de siete pisos y contará con setenta habitaciones. “Siempre soñábamos con esto y hace un año y medio comenzó a cristalizar”, remarcó González, destacando que la obra tendrá un plazo estimado de ejecución de un año y medio. Subrayó además que el diseño respetará el entorno natural y criterios de sostenibilidad, en línea con las nuevas demandas del turismo responsable.

Generación de trabajo en Malargüe

Durante la etapa de construcción, dijo Floridor González, se generará una importante cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, y posteriormente se incorporará personal para la operación del hotel, cumpliendo con los protocolos y estándares de calidad de Amérian. Este impacto en el empleo resulta clave en una economía regional que busca diversificarse y consolidarse más allá de la estacionalidad.

El hotel será categorizado como “cuatro estrellas superior”, es decir, una categoría que supera el estándar habitual de los cuatro estrellas tradicionales, acercándose en servicios, confort e instalaciones a un cinco estrellas. Este salto de calidad permitirá captar segmentos corporativos, eventos y turismo internacional, ampliando el perfil de visitantes.

Hotel con inversión millonaria

De acuerdo a algunos datos a los que accedió SITIO ANDINO, por las características del edificio, servicios, ubicación y otros conceptos, la inversión rondaría los 5 millones de dólares. Cabe recordar que el Grupo Amérian Hoteles es una cadena hotelera argentina, fundada en 1992 en la ciudad de Córdoba por el ingeniero Martín Amengual, que se consolidó como la primera y más grande cadena hotelera del país, con presencia en múltiples destinos nacionales y expansión regional. Su desembarco en Malargüe ratifica la importancia de la inversión privada como motor del desarrollo turístico sostenible y como apuesta estratégica al crecimiento del sur mendocino.

Floridor González también señaló que la presentación del proyecto fue propicia para solicitar al Gobierno provincial la inclusión de Malargüe en el programa Pioneros, una iniciativa destinada a impulsar el desarrollo turístico y territorial en zonas con alto potencial pero con infraestructura limitada, especialmente en áreas de montaña y relieves estratégicos.