Avanza la licitación para ampliar la Subestación de Capiz: beneficiará a más de 150.000 usuarios del Valle de Uco

La Provincia avanza en la licitación de la ampliación de la Subestación de Capiz.

El subsecretario de Energía, Manuel Sánchez Bandini, confirmó que en las próximas semanas se adjudicará la obra de ampliación de la Subestación Transformadora de Capiz, en el Valle de Uco , tras la apertura de los sobres B . En Noticiero Andino, explicó que el proyecto busca eliminar el cuello de botella eléctrico que limita el crecimiento productivo y agroindustrial de la región.

La ampliación de la Subestación Transformadora de Capiz, una de las obras energéticas más relevantes para el Valle de Uco, ingresará en su etapa decisiva . “En las próximas semanas esperamos adjudicar; luego de eso corre el plazo de ejecución de obra entre 18 y 24 meses”, señaló el funcionario, al referirse a una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo regional.

La ampliación de la Subestación Transformadora de Capiz permitirá incorporar capacidad energética para más de 150.000 nuevos usuarios en el Valle de Uco, impactando directamente en hogares, emprendimientos productivos y establecimientos agroindustriales.

Según explicó Sánchez Bandini, la zona agrícola del Valle de Uco arrastra desde hace años una limitante estructural vinculada a la disponibilidad eléctrica. “La zona agrícola del Valle de Uco tenía una limitante de ampliación productiva asociada a la energía eléctrica. Esto le da un nuevo vector de crecimiento respecto a la ampliación agrícola en la zona” , afirmó.

El proyecto apunta a resolver ese cuello de botella técnico que condiciona tanto nuevas inversiones como la expansión de fincas, bodegas y desarrollos industriales vinculados a la producción primaria.

Energía y desarrollo industrial

El subsecretario fue enfático al plantear la relación directa entre infraestructura energética y crecimiento económico.

“No podemos industrializar la provincia si no tenemos disponibilidad energética”, sostuvo.

En ese sentido, la obra no sólo impactará en la capacidad de abastecimiento domiciliario, sino que se proyecta como un habilitador para nuevos polos productivos y mayor agregado de valor en origen.

La ampliación forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de transporte eléctrico provincial, en un contexto en el que la demanda energética crece sostenidamente y requiere inversiones de gran escala.

Financiamiento y fondo de resarcimiento

Uno de los aspectos destacados por el funcionario fue el esquema de financiamiento. La obra se ejecutará a través del Fondo del Resarcimiento, lo que permitió a la Provincia asumir un rol que históricamente era potestad del Estado nacional.

“A través del Fondo del Resarcimiento nos permite poder viabilizar obras de transporte eléctrico que eran potestad nacional; va a tener un repago”, explicó Sánchez Bandini.

Este mecanismo habilita la concreción de infraestructura estratégica con financiamiento provincial, asegurando luego un recupero de la inversión mediante el esquema previsto.

Plazos y próximas etapas

Tras la adjudicación, que se espera concretar en las próximas semanas, comenzará a correr el plazo formal de ejecución, estimado entre 18 y 24 meses.

Se trata de una obra que ampliará la capacidad de transformación y transporte eléctrico en la región, permitiendo sostener la demanda actual y proyectar el crecimiento futuro.