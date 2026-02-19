20 de febrero de 2026
{}
Vuelta de Mendoza: Velardez ganó en el Manzano Histórico y Moyano sigue líder en la general

La séptima etapa de la dura Vuelta de Mendoza recorrió 160,79 kilómetros por el Valle de Uco y tuvo un cierre exigente en la montaña. Mirá lo sucedido.

El pelotón de la Vuelta de Mendoza transitó rutas del Valle de Uco antes del duro ascenso final al Manzano Histórico.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Vuelta de Mendoza completó una apasionante séptima etapa de 160,79 kilómetros bajo un cielo que acompañó al colorido pelotón en el Valle de Uco. La jornada combinó estrategia, control de equipos y un cierre de montaña que volvió a marcar diferencias en la recta final de la competencia.

El ganador del parcial fue Leandro Velardez (Municipalidad de San Carlos), quien completó el recorrido en 3h35m9s y logró superar a sus rivales en el tramo decisivo para cruzar la meta en primer lugar. Lo escoltaron José Autrán (SEP San Juan) y Mario Ovejero (Municipalidad de San Carlos), cerrando un podio de alto nivel en una etapa exigente.

Un recorrido exigente en la montaña para la Vuelta de Mendoza

La competencia comenzó en la plaza principal de Pareditas (San Carlos) y avanzó por rutas provinciales y nacionales que conectan con Tunuyán y Tupungato, en un trazado que obligó a los equipos a trabajar de manera coordinada para controlar movimientos y fugas. El paso por zonas urbanas y tramos abiertos del Valle de Uco demandó atención permanente antes de encarar el ascenso final.

El cierre en el Manzano Histórico, a 1.800 metros de altura, fue el gran filtro de la jornada. La subida seleccionó a los más fuertes y terminó de romper el pelotón, dejando al frente a quienes tenían piernas para sostener el ritmo en la montaña. En ese contexto, Velardez encontró el momento justo para imponer condiciones y quedarse con una victoria clave en esta edición aniversario.

