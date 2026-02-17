17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Polideportivo

Díaz ganó la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza y Moyano mantiene el liderazgo

Rodrigo Díaz se quedó con la quinta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza tras un exigente paso por Potrerillos. Repasá lo sucedido.

Rodrigo Díaz celebró en Maipú tras imponerse en una de las etapas más duras de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

Rodrigo Díaz celebró en Maipú tras imponerse en una de las etapas más duras de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

La quinta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza ofreció este martes una combinación perfecta de emoción deportiva y acompañamiento popular, con un recorrido exigente entre Luján de Cuyo, Potrerillos y Maipú. El gran protagonista fue Rodrigo Daniel Díaz, representante de la Municipalidad de San Carlos, quien completó el trazado en 3h43m33s, mientras que Cristian Moyano continúa al frente de la clasificación general.

Díaz dominó la montaña y festejó en el Parque Metropolitano

La jornada tuvo su punto más exigente en Potrerillos, donde la montaña volvió a actuar como juez natural de la carrera y comenzó a fragmentarse el pelotón. Allí se marcaron las primeras diferencias y cada equipo empezó a mover sus fichas pensando en la definición.

Lee además
Gerardo Tivani celebró en San Martín luego de imponerse en el embalaje final de la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza.
polideportivo

Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general
Cristian Moyano celebró una jornada clave y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta de Mendoza.
polideportivo

Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico
Rodrigo Díaz, Vuelta Ciclista de Mendoza 17-02-26
Rodrigo D&iacute;az, ganador de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

Rodrigo Díaz, ganador de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

Tras un ritmo sostenido en Luján de Cuyo, la etapa se resolvió en el circuito del Parque Metropolitano de Maipú, con tres giros finales ante una multitud que acompañó con entusiasmo.

El podio de la etapa lo completaron Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz) y el brasileño Pedro Leme Figueredo (Localiza Brasil).

Con potencia y lectura táctica, Díaz logró imponer condiciones en un trazado que combinó desgaste, estrategia y un cierre vibrante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CiclismoXXI/status/2023896157689168151&partner=&hide_thread=false

Moyano resiste en la general y la pelea por el título sigue abierta

Más allá del triunfo de etapa, todas las miradas siguen puestas en Cristian Moyano, corredor de la Municipalidad de Guaymallén, quien defendió con éxito la malla de líder en una jornada clave.

Así está el top de la clasificación general tras cinco etapas:

  • Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén)

  • Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz), a 22 segundos

  • Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

  • Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)

La mínima diferencia entre Moyano y Traico mantiene al rojo vivo la competencia y anticipa jornadas decisivas en la recta final de la tradicional prueba mendocina.

Lo que se viene en la Vuelta de Mendoza

image
Temas
Seguí leyendo

Vuelta de Mendoza: Román Mastrángelo marcó el ritmo de la segunda etapa en San Rafael

Royner Navarro ganó la primera etapa de la Vuelta de Mendoza entre Junín y Tupungato

Arrancó la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

Prigioni definió la lista para la segunda ventana clasificatoria con el objetivo de volver al Mundial

El Chiva's Trail consolida a Las Leñas como epicentro del trail running en Argentina

Godoy Cruz ante Deportivo Morón por la Copa Argentina: día, hora, sede y TV del debut del Tomba

Atento Franco Colapinto: la F1 elogia a Alpine y anticipa un salto de calidad para la temporada 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Facundo Campazzo, uno de los preseleccionados por el entrenador argentino.
Básquet

Prigioni definió la lista para la segunda ventana clasificatoria con el objetivo de volver al Mundial

Las Más Leídas

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

La DGE consolida el esquema de 5 años de cursado para una Secundaria Técnica de alto impacto.
Educación

La DGE consolida el esquema de 5 años de cursado para una Secundaria Técnica de alto impacto

Buscan derogar cientos de leyes obsoletas en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes. Imagen generada con IA.
Ley Hojarasca

Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes

Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).
En el Cerro Nahuel

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas