Díaz ganó la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza y Moyano mantiene el liderazgo

La quinta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza ofreció este martes una combinación perfecta de emoción deportiva y acompañamiento popular, con un recorrido exigente entre Luján de Cuyo, Potrerillos y Maipú. El gran protagonista fue Rodrigo Daniel Díaz, representante de la Municipalidad de San Carlos, quien completó el trazado en 3h43m33s, mientras que Cristian Moyano continúa al frente de la clasificación general.
Díaz dominó la montaña y festejó en el Parque Metropolitano
La jornada tuvo su punto más exigente en Potrerillos, donde la montaña volvió a actuar como juez natural de la carrera y comenzó a fragmentarse el pelotón. Allí se marcaron las primeras diferencias y cada equipo empezó a mover sus fichas pensando en la definición.