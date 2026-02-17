Díaz ganó la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza y Moyano mantiene el liderazgo

Rodrigo Díaz celebró en Maipú tras imponerse en una de las etapas más duras de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

La quinta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza ofreció este martes una combinación perfecta de emoción deportiva y acompañamiento popular , con un recorrido exigente entre Luján de Cuyo, Potrerillos y Maipú . El gran protagonista fue Rodrigo Daniel Díaz , representante de la Municipalidad de San Carlos, quien completó el trazado en 3h43m33s , mientras que Cristian Moyano continúa al frente de la clasificación general.

La jornada tuvo su punto más exigente en Potrerillos, donde la montaña volvió a actuar como juez natural de la carrera y comenzó a fragmentarse el pelotón. Allí se marcaron las primeras diferencias y cada equipo empezó a mover sus fichas pensando en la definición.

polideportivo Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

polideportivo Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

Tras un ritmo sostenido en Luján de Cuyo, la etapa se resolvió en el circuito del Parque Metropolitano de Maipú, con tres giros finales ante una multitud que acompañó con entusiasmo.

Rodrigo Díaz, ganador de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

El podio de la etapa lo completaron Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz) y el brasileño Pedro Leme Figueredo (Localiza Brasil).

Con potencia y lectura táctica, Díaz logró imponer condiciones en un trazado que combinó desgaste, estrategia y un cierre vibrante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CiclismoXXI/status/2023896157689168151&partner=&hide_thread=false Vuelta de Mendoza: Rodrigo Díaz embaló en Maipú



Info: https://t.co/seoUxG4vke pic.twitter.com/aXzsNPgckD — Ciclismo XXI (@CiclismoXXI) February 17, 2026

Moyano resiste en la general y la pelea por el título sigue abierta

Más allá del triunfo de etapa, todas las miradas siguen puestas en Cristian Moyano, corredor de la Municipalidad de Guaymallén, quien defendió con éxito la malla de líder en una jornada clave.

Así está el top de la clasificación general tras cinco etapas:

Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén)

Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz), a 22 segundos

Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)

La mínima diferencia entre Moyano y Traico mantiene al rojo vivo la competencia y anticipa jornadas decisivas en la recta final de la tradicional prueba mendocina.

Lo que se viene en la Vuelta de Mendoza