Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

La 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza tuvo final vibrante. El sanjuanino Gerardo Tivani, representante de la Municipalidad de San Carlos, se impuso al sprint tras recorrer 127 kilómetros entre La Paz, Santa Rosa y San Martín, mientras que Christian Moyano mantiene el liderazgo de la clasificación general.
Sprint apretado y triunfo para Tivani en San Martín
El embalaje final fue puro suspenso. Tivani logró sacar una leve ventaja en los últimos metros y superó a Leo Cobarrubia (SEP San Juan) y al brasileño Otavio Gonzeli (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), quienes completaron el podio.
Con una llegada compacta y el pelotón lanzado a máxima velocidad, el ciclista sanjuanino mostró potencia y precisión para quedarse con una etapa exigente, marcada por el calor y el desgaste acumulado de los días anteriores.
La jornada comenzó en La Paz y atravesó Santa Rosa antes de culminar en San Martín, en un trazado que incluyó múltiples giros urbanos y metas sprint intermedias que fueron endureciendo la carrera.
Christian Moyano resiste al frente y la general sigue al rojo vivo
Con varias etapas aún por disputarse, la Vuelta entra en su tramo más decisivo, con diferencias mínimas entre los principales protagonistas y un escenario abierto que promete más ataques, estrategias y finales ajustados.