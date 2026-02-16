Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

Gerardo Tivani celebró en San Martín luego de imponerse en el embalaje final de la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza.

La 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza tuvo final vibrante. El sanjuanino Gerardo Tivani , representante de la Municipalidad de San Carlos , se impuso al sprint tras recorrer 127 kilómetros entre La Paz, Santa Rosa y San Martín , mientras que Christian Moyano mantiene el liderazgo de la clasificación general.

El embalaje final fue puro suspenso . Tivani logró sacar una leve ventaja en los últimos metros y superó a Leo Cobarrubia (SEP San Juan) y al brasileño Otavio Gonzeli (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), quienes completaron el podio.

polideportivo Vuelta de Mendoza: Román Mastrángelo marcó el ritmo de la segunda etapa en San Rafael

polideportivo Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

Con una llegada compacta y el pelotón lanzado a máxima velocidad, el ciclista sanjuanino mostró potencia y precisión para quedarse con una etapa exigente, marcada por el calor y el desgaste acumulado de los días anteriores.

La jornada comenzó en La Paz y atravesó Santa Rosa antes de culminar en San Martín , en un trazado que incluyó múltiples giros urbanos y metas sprint intermedias que fueron endureciendo la carrera.

Embed

Christian Moyano resiste al frente y la general sigue al rojo vivo

Más allá del triunfo de etapa, todas las miradas siguen puestas en Christian Moyano, corredor de la Municipalidad de Guaymallén, quien defendió con éxito la malla de líder y continúa al frente de la clasificación general.

Con varias etapas aún por disputarse, la Vuelta entra en su tramo más decisivo, con diferencias mínimas entre los principales protagonistas y un escenario abierto que promete más ataques, estrategias y finales ajustados.

Lo que se viene en la Vuelta de Mendoza