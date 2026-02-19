19 de febrero de 2026
Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

Una mujer de 32 años falleció trágicamente en su casa del barrio San Cayetano, en Maipú. El hecho ocurrió anoche.

 Por Pablo Segura

Una mujer de 32 años falleció en una casa de Maipú, al parecer, luego de recibir una descarga eléctrica, por lo que ahora la justicia investiga cómo ocurrió ese accidente, ocurrido en la noche de este miércoles, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

El trágico episodio sucedió en una casa del barrio San Cayetano, en Maipú y la novedad salió a la luz por los llamados al 911 de familiares de la víctima fatal mientras ella era llevada al hospital.

En tanto que en la causa también declaró su pareja, quien estaba en la vivienda al momento del triste hecho.

Según fuentes policiales, cerca de las 20.30 ingresó al hospital Metraux una mujer sin signos vitales y al ser asistida por personal médico, se detectó que la misma ya había fallecido.

Los profesionales establecieron que la damnificada, de quien no se informó su identidad aún, había sufrido una descarga eléctrica.

En ese sentido, minutos después declaró su pareja, un hombre de 30 años, quien aseguró que mientras él estaba en su habitación, comenzó a escuchar gritos de familiares que explicaban que la mujer había tenido un accidente.

Al verificar esto, encontraron a la víctima tendida en el piso, sin signos vitales, por lo que decidieron llevarla al hospital.

Personal de la Unidad Investigativa de Maipú trabajó en la escena del hecho identificando a cada uno de los presentes al momento del deceso.

El caso quedó en manos de la fiscalía de Maipú.

