Confirmaron la muerte de Sofía Devries: encontraron el cuerpo de la buceadora desaparecida en Chubut

Lo que comenzó como una angustiante búsqueda en las aguas Puerto Madryn terminó de la peor manera. Este miércoles, buzos de la Prefectura Naval Argentina confirmó la muerte de Sofía Devries, tran encontrar su cuerpo en las profundidades. La joven de 23 años que permanecía desaparecida desde el lunes mientras practicaba buceo en la zona de Punta Cuevas.

El cadáver fue localizado a unos 30 metros de profundidad , en una zona cercana al naufragio del buque pesquero Hu Shun Yu 809, lugar donde había sido vista por última vez. Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados a la superficie para dar inicio a las pericias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Sofia Devries, una joven buzo de 23 años,se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros , en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). Por motivos que se desconocen, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios. Fue intensamente buscada durante poco más de 48 horas.

El cuerpo fue detectado por personal especializado de Prefectura que trabajaba en condiciones de visibilidad compleja debido a la profundidad del sector. La zona de Punta Cuevas había sido rastrillada intensamente con guardacostas y buzos tácticos desde el momento en que se reportó que la joven no había emergido tras una inmersión.

La familia de la joven, oriunda de Villa Ballester, ya fue notificada sobre el hallazgo en medio de un clima de profundo dolor. Durante las últimas horas, allegados a la víctima habían expresado su desesperación y críticas hacia la coordinación inicial de los rastrillajes.

image El descargo de la familia de Sofia Devries

Investigación judicial y autopsia

Con el hallazgo del cuerpo, la fiscal María Angélica Cárcano dispuso el traslado de los restos a la morgue judicial para realizar la autopsia médico-legal. Este procedimiento será clave para determinar si la causa de muerte fue una descompensación física, una falla en el equipo o un accidente derivado de la práctica de "freediving" o apnea.

La principal hipótesis de los investigadores en Chubut sigue apuntando a un "blackout" o síncope de aguas poco profundas, un cuadro de pérdida de conciencia que ocurre por la falta de oxígeno durante el ascenso. Mientras tanto, la justicia mantiene bajo análisis los testimonios del instructor y los compañeros que participaron de la expedición técnica el fatídico lunes.