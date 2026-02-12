Maipú recuperó más de $100 millones para vecinos y refuerza la defensa de los consumidores

Gracias a la descentralización del acceso a la justicia administrativa, l a Municipalidad de Maipú logró reintegrar más de $100.000.000 a favor de vecinos y vecinas del departamento, en el marco de intervenciones vinculadas a cobros indebidos, reparaciones y cumplimiento de garantías.

La suma fue recuperada a través de la Dirección de Defensa del Consumidor , que impulsó gestiones para restituir dinero y asegurar derechos que, en muchos casos, los ciudadanos consideraban perdidos. Según se informó, los fondos corresponden a devoluciones por c obros indebidos, reparación de daños y garantías incumplidas, reafirmando el rol del municipio como garante de los derechos patrimoniales de la comunidad.

En aquellos casos donde no se alcanzó una solución consensuada, la Municipalidad fortaleció su área de Sumarios Administrativos . A lo largo del año se tramitaron 122 sumarios, de los cuales el 40,3% derivó en imputaciones a proveedores por infracciones a la normativa vigente.

Las actuaciones se desarrollaron mediante un circuito que incluyó la Mesa de Entrada, el área de Conciliación y el área de Sumarios Administrativos, lo que permitió asegurar atención permanente y seguimiento exhaustivo de cada expediente.

Además, de manera itinerante se implementó el programa “La oficina en tu barrio”, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia administrativa en zonas rurales y alejadas del casco urbano. A través de salidas mensuales regulares, se brindó asesoramiento jurídico gratuito y se recibieron denuncias en distintos puntos del departamento.

Quienes requieran asesoramiento pueden acercarse a la Dirección de Defensa del Consumidor, ubicada en calle Bartolomé Mitre N°189, Ciudad de Maipú, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00, o comunicarse vía correo electrónico a [email protected].