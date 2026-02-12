12 de febrero de 2026
Sitio Andino
Gestión

Maipú recuperó más de $100 millones para vecinos y refuerza la defensa de los consumidores

En Maipú, la Dirección de Defensa del Consumidor logró reintegrar más de $100 millones por cobros indebidos, reparaciones y garantías incumplidas, fortaleciendo el acceso a la justicia administrativa en el departamento.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 11.03.15 (1)
Por Sitio Andino Departamentales

Gracias a la descentralización del acceso a la justicia administrativa, la Municipalidad de Maipú logró reintegrar más de $100.000.000 a favor de vecinos y vecinas del departamento, en el marco de intervenciones vinculadas a cobros indebidos, reparaciones y cumplimiento de garantías.

La suma fue recuperada a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, que impulsó gestiones para restituir dinero y asegurar derechos que, en muchos casos, los ciudadanos consideraban perdidos. Según se informó, los fondos corresponden a devoluciones por cobros indebidos, reparación de daños y garantías incumplidas, reafirmando el rol del municipio como garante de los derechos patrimoniales de la comunidad.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 11.03.15

En aquellos casos donde no se alcanzó una solución consensuada, la Municipalidad fortaleció su área de Sumarios Administrativos. A lo largo del año se tramitaron 122 sumarios, de los cuales el 40,3% derivó en imputaciones a proveedores por infracciones a la normativa vigente.

Las actuaciones se desarrollaron mediante un circuito que incluyó la Mesa de Entrada, el área de Conciliación y el área de Sumarios Administrativos, lo que permitió asegurar atención permanente y seguimiento exhaustivo de cada expediente.

Además, de manera itinerante se implementó el programa “La oficina en tu barrio”, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia administrativa en zonas rurales y alejadas del casco urbano. A través de salidas mensuales regulares, se brindó asesoramiento jurídico gratuito y se recibieron denuncias en distintos puntos del departamento.

Quienes requieran asesoramiento pueden acercarse a la Dirección de Defensa del Consumidor, ubicada en calle Bartolomé Mitre N°189, Ciudad de Maipú, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00, o comunicarse vía correo electrónico a [email protected].

