12 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Comicios municipales

¿Sabés que votás en Maipú? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026

El 22 de febrero se votará la renovación de la mitad de concejales. Si vivís en Maipú, conocé todos los detalles de las elecciones en esta nota.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante. Qué se vota en Maipú y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.

El intendente maipucino, Matías Stevanato, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

En esta oportunidad, en Maipú se votará por la renovación de la mitad de los concejales, es decir, seis nuevos ediles para los próximos cuatro años.

La Boleta Única de Papel para las elecciones 2026 en Maipú

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP), que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.

MAIPÚ

Quiénes encabezan las listas de candidatos en Maipú

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

  • Nicolás Cortez
  • Verónica Paiz

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo

  • Pablo Rey
  • María Emilia Scatolón

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • María Ángeles De Blasis
  • José Ortega

Frente Libertario Demócrata

  • Catalina Garay Lira
  • Daniel Alberto Sosa

Frente Verde

  • “Charly” Quiroz
  • Cristina Deruggiero

Maipú Crece

  • “Emi” Sallé
  • “Marian” García
concejo deliberante maipu
Concejo Deliberante de Maipú.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Maipú

El Concejo maipucino tiene 12 bancas: 5 del oficialista Partido Justicialista (PJ), 5 de la Unión Cívica Radical (UCR), 1 de Libres del Sur y 1 del Partido Demócrata.

De estas, en estas elecciones se renovarán 2 bancas del PJ (la de Yamila Cerezo y Luis Acosta), 3 de la UCR (Gabriel López, Gladys Sánchez y Sergio Dragoni) y 1 de Libres del Sur (Analía Pallero).

Mientras que seguirán en sus cargos dos años más Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara y Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez y Marcos Flores (UCR), además de Alfredo Mancifesta (PD).

Documentos habilitados para votar

Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.

