Elecciones 2026: ¿Por qué se vota en la provincia de Mendoza?

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en seis departamentos. Los mendocinos con domicilio en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz deberán ir a las urnas a emitir su sufragio. ¿Por qué se vota en la provincia de Mendoza?

Los comicios se realizarán para renovar los integrantes de los concejos deliberantes . De esta manera, se votarán autoridades locales. En el resto de las comunas, esta categoría de representantes ya fue votada en octubre pasado, junto con la de legisladores provinciales y nacionales. Además, en un municipio se elegirán 24 convencionales para elaborar su Carta Orgánica.

Debate jurídico ¿Reforma a medias? El gris en la ley vuelve a favorecer la re-reelección de concejales en las elecciones 2026

El 22 de febrero de 2026 habrá elecciones en Mendoza en seis departamentos donde sus intendentes decidieron no plegarse al calendario electoral provincial y desdoblaron los comicios municipales el año pasado. Es por eso que sus ciudadanos votarán la renovación de la mitad de las bancas de sus concejos deliberantes en una elección separada de los cargos para la Legislatura que ya se definieron.

A su vez, en San Rafael se habilitó el proceso de creación de la Carta Orgánica y para ello se elegirán 24 convencionales municipales. Lo que se busca es establecer las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de la comuna sureña, siguiendo una serie de principios básicos fijados.

Qué se vota en Mendoza el 22 de febrero

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

Maipú : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Luján de Cuyo : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Rivadavia : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Santa Rosa : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . La Paz : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Cómo se vota en Mendoza en las elecciones 2026

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior.

Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.

Quiénes son los candidatos en los seis municipios

Para las elecciones 2026, los distintos frentes ya presentaron sus listas. Ante la Junta Electoral se inscribieron trece frentes, que en la práctica son siete alianzas: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Protectora Fuerza Política, Frente Verde, Frente Libertario Demócrata, Fuerza Justicialista Mendoza, Ahora Santarrosinos y Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad. Conocé acá todos los candidatos que competirán en febrero.