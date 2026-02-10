10 de febrero de 2026
Elecciones 2026: qué hace un concejal en la provincia de Mendoza

El 22 de febrero serán las elecciones 2026 en seis departamentos para renovar la mitad de los miembros de los concejos deliberantes. El rol de los concejales.

Elecciones 2026: qué hace un concejal en la provincia de Mendoza. Imagen generada con IA.

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en seis departamentos de la provincia de Mendoza donde se renovarán la mitad de los miembros de los concejos deliberantes. Los comicios se celebrarán en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. ¿Qué hace un concejal?

Qué es un Concejo Deliberante

En la Argentina, al adoptar una forma representativa republicana federal, como dicta la Constitución Nacional Argentina, cada municipio está compuesto por un departamento Ejecutivo, a cargo del intendente; y por uno Deliberativo, ejercido por el Concejo Deliberante; respetando la estructura de división de poderes.

Un Concejo Deliberante, entonces, es un órgano representativo del sistema democrático, donde se encuentran representadas las agrupaciones políticas votadas por los ciudadanos en cada comuna. Está integrado por un cuerpo de concejales, que son elegidos por el voto popular y duran cuatro años en sus funciones, con bancas que se renuevan por mitades cada dos años.

Las municipalidades que cuentan con más de 60.000 electores tienen concejos conformados por 12 miembros, de acuerdon con la Ley Orgánica de Municipalidades, mientras que el resto está compuesto por el minimo establecido en el articulo 199 inciso 1 de la Constitución Provincial.

Qué hace un concejal

Los concejales son los encargados de representar los intereses de los ciudadanos y participar activamente en la gestión municipal. Su función principal es legislar a través de la sanción de ordenanzas y reglamentos que regulan temas locales, tales como uso del espacio público, obras, servicios municipales, urbanismo, seguridad, ambiente, cultura, tasas, entre otros. Además, los concejos deliberantes tienen la responsabilidad de debatir y aprobar los presupuestos que diseñan los intendentes.

Otro rol destacado de un concejal es el control y fiscalización del Ejecutivo municipal. Supervisan la gestión del intendente y del Ejecutivo, pudiendo requerir informes, citar a funcionarios y controlar el cumplimiento de políticas públicas.

  • Legislar y sancionar ordenanzas y reglamentos que regulan aspectos de la vida del departamento.
  • Debatir y aprobar el presupuesto, tasas y contribuciones municipales.
  • Controlar y supervisar la gestión del Ejecutivo.
  • Representar a los vecinos, canalizar necesidades de la comunidad y actuar como voz de los ciudadanos ante el gobierno municipal.
  • Participar en comisiones internas para analizar proyectos.
Qué se vota en la provincia de Mendoza el 22 de febrero de 2026

En estos departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

  • Maipú: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Luján de Cuyo: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Rivadavia: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • Santa Rosa: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • La Paz: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales y convencionales municipales.

Para estas elecciones, los distintos frentes ya presentaron sus listas. Conocé acá todos los candidatos que competirán en febrero.

