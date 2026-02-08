¿Reforma a medias? El gris en la ley vuelve a favorecer la re-reelección de concejales en las elecciones 2026.

La limitación a la re-reelección de concejales volvió a ser desafiada y, otra vez, la Corte resolvió a favor de ediles, quienes podrán competir por renovar sus bancas en las elecciones 2026 pese a la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades que hizo la Legislatura de Mendoza. Qué tan clara es la norma y el gris que dejaron los legisladores .

La Junta Electoral Provincial se ampara en la normativa vigente y rechaza las postulaciones de concejales que aspiran a conseguir un mandato más del permitido, luego los candidatos van al máximo tribunal con medidas cautelares que son avaladas y terminan habilitados para integrar las listas . Ese es el camino que se repite mientras la Corte resuelve la cuestión de fondo: si la restricción es inconstitucional o no.

Dicha prohibición fue establecida por los legisladores en 2024 , al limitar el poder de los ediles para que no puedan ser reelegidos indefinidamente , pero algunos se metieron por la puerta que dejó abierta el texto de la norma, ya que no precisa si corresponde otorgarle efectos retroactivos, es decir, si es aplicable a personas con mandatos vigentes.

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades , modificado hace dos años, establece: " Podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo . Si han sido reelectos, no podrán ser elegidos sino con el intervalo de un período".

Qué dicen los legisladores

Desde el oficialismo sostienen que la ley es clara y que no es necesario modificarla para que la pelota no llegue a la Corte. En la oposición, algunos consideran que el vacío que quedó podría haberse evitado, pero que no es un tema que esté en la agenda de ningún bloque, ya que no será un conflicto en las elecciones de los próximos años.

“Como pasa con todas las leyes hay personas que deciden judicializarlo, pero no porque la ley en sí tenga un vicio o un problema. No creo que haya que modificarla”, comentó la senadora Natacha Eisenchlas.

legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada Legislatura de Mendoza. Foto: Yemel Fil

“Entiendo que después de este proceso ya se han sucedido 3 elecciones legislativas, por lo tanto el gris que había, era un problema para esta elección, ya para el resto no habría”, comentó la legisladora Adriana Cano.

En tanto, el diputado Jorge Difonso, hizo hincapié en la necesidad de hacer una reforma estructural en la que los concejos deliberantes dejen de ser departamentales y pasen a ser regionales, como sucede en otros países, ante un escenario donde los ediles tienen un rol cada vez más desdibujado.

El proyecto presentado tiempo atrás por el legislador apunta reordenar el sistema y reducir costos. Según planteó, de 196 concejales se pasaría a 30 representantes, distribuidos en cinco regiones (Unicipio, Este, Secano, Valle de Uco y Sur), lo que implicaría un ahorro de más de $10 mil millones.

Fallos de la Corte a favor de los concejales

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con fallo dividido, habilitó las candidaturas de dos concejales que buscan la re-reelección el próximo 22 de febrero: Déborah Quiroga (Ahora Santarrosinos), en Santa Rosa, y Paloma Scalco (Frente Patria), en Luján de Cuyo.

Quiroga lidera la lista de Ahora Santarrosinos y aspira a su cuarto mandato consecutivo, con la intención de luego llegar a la intendencia, en el medio cambio de bando varias veces. Inició su carrera política en el radicalismo y en 2013 fue electa por primera vez. Luego supo ser aliada del oficialismo, pero ahora intenta renovarse como concejal siendo oposición. En tanto, Scalco va por su tercer mandato en Luján, tras ser elegida en 2017 y en 2021.

Candidatas elecciones 2026 Quiroga, Scalco Paloma Scalco y Déborah Quiroga.

Estas candidatas tuvieron en la Justicia un antecedente a su favor, el de Martín González, que fue autorizado por el máximo tribunal a presentarse para un tercer mandato en las elecciones legislativas de octubre en Godoy Cruz por Fuerza Justicialista. En ese entonces, el pleno de la Corte, en una votación 4 a 3, argumentó que rechazar esa candidatura vulneraría el principio de no retroactividad de las leyes, ya que la norma fue sancionada cuando González ya cumplía su segundo mandato.

Qué se vota en la provincia de Mendoza el 22 de febrero de 2026

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

Maipú : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Luján de Cuyo : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Rivadavia : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Santa Rosa : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . La Paz : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales y convencionales municipales.