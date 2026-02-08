Javier Milei suspende su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Federico Sturzenegger

El p residente Javier Milei modificó drásticamente su agenda internacional al suspender el viaje a los Estados Unidos que estaba previsto para este lunes.

La decisión, comunicada oficialmente este domingo, re sponde a la invitación recibida para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace”, un foro de relevancia estratégica que sesionará el próximo 19 de febrero en Washington DC.

Economía y crecimiento Quién es Philippe Aghion, el Nobel de Economía que elogió al gobierno de Javier Milei

este sábado Milei encabezó el traslado del sable corvo de San Martín y reivindicó el valor de la libertad

Ante la proximidad de ambas fechas y la necesidad de concentrarse en la gestión local, el jefe de Estado optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales.

La representación física de la comitiva argentina en las actividades previstas p ara esta semana quedará en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario será el encargado de encabezar los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense.

“El Presidente decidió abocarse a su agenda local”, señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, enfatizando que el contacto con el “Board of Peace” se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.

Respecto a la agenda del viaje definitivo para el 19 de febrero, la Casa Rosada informó que los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones aún no han sido confirmados. Como es habitual, el itinerario se dará a conocer una vez que se terminen de coordinar los protocolos con las autoridades de Washington.