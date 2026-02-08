8 de febrero de 2026
Javier Milei suspende su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Federico Sturzenegger

Javier Milei suspendió el viaje previsto para este lunes y permanecerá en Buenos Aires para enfocarse en la agenda local, mientras que Federico Sturzenegger representará a la Argentina ante inversores y organismos técnicos.

Javier Milei junto a Donald Trump.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei modificó drásticamente su agenda internacional al suspender el viaje a los Estados Unidos que estaba previsto para este lunes.

La decisión, comunicada oficialmente este domingo, responde a la invitación recibida para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace”, un foro de relevancia estratégica que sesionará el próximo 19 de febrero en Washington DC.

Ante la proximidad de ambas fechas y la necesidad de concentrarse en la gestión local, el jefe de Estado optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales.

La representación física de la comitiva argentina en las actividades previstas para esta semana quedará en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario será el encargado de encabezar los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense.

“El Presidente decidió abocarse a su agenda local”, señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, enfatizando que el contacto con el “Board of Peace” se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.

Respecto a la agenda del viaje definitivo para el 19 de febrero, la Casa Rosada informó que los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones aún no han sido confirmados. Como es habitual, el itinerario se dará a conocer una vez que se terminen de coordinar los protocolos con las autoridades de Washington.

