Argentina firmó un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos

En su visita a Estados Unidos , el canciller concretó la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión con el gobierno de Donald Trump . Pablo Quirno fue el encargado de brindar la noticia mediante sus redes sociales.

"Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos ", comunicó esta tarde el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación desde Washington.

El exsecretario de Finanzas, este miércoles, ya había firmado el acuerdo de minerales críticos bajo un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro y Procesamiento de Minerales Críticos.

Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu

Resta conocer los detalles del acuerdo firmado entre los dos países, en medio de la polémica por los altos aranceles de Trump hacia otras naciones. En noviembre ambos gobiernos habían anunciado un acuerdo con once puntos centrales:

Aranceles

Eliminación de barreras no arancelarias

Normas y evaluación de la conformidad

Propiedad intelectual

Acceso a los mercados agrícolas

Trabajo

Medio ambiente

Alineación en materia de seguridad económica

Consideraciones y oportunidades comerciales

Empresas estatales y subvenciones

Comercio digital.

Con ustedes, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.



— Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026

Según el comunicado de la Oficina del Presidente, "el acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

Ahora resta el tratamiento en el Congreso, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de darle curso al acuerdo o no. "El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes", indica el comunicado.

Nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Quirno acompañó el posteo con una fotografía del equipo de Cancillería que lo acompañó en la misión internacional. "Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo", expresó.

Por último indicó: "¡La Argentina será próspera!". A la celebración del Canciller, se sumó la del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quien expresó que es "un día histórico".