5 de febrero de 2026
Sitio Andino
Inversiones

Argentina firmó un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos

Tras la firma del convenio de minerales críticos, ahora se concretó el acuerdo de comercio. Qué dijo el canciller Pablo Quirno.

Por Sitio Andino Política

En su visita a Estados Unidos, el canciller concretó la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión con el gobierno de Donald Trump. Pablo Quirno fue el encargado de brindar la noticia mediante sus redes sociales.

"Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos", comunicó esta tarde el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación desde Washington.

El exsecretario de Finanzas, este miércoles, ya había firmado el acuerdo de minerales críticos bajo un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro y Procesamiento de Minerales Críticos.

Resta conocer los detalles del acuerdo firmado entre los dos países, en medio de la polémica por los altos aranceles de Trump hacia otras naciones. En noviembre ambos gobiernos habían anunciado un acuerdo con once puntos centrales:

  • Aranceles
  • Eliminación de barreras no arancelarias
  • Normas y evaluación de la conformidad
  • Propiedad intelectual
  • Acceso a los mercados agrícolas
  • Trabajo
  • Medio ambiente
  • Alineación en materia de seguridad económica
  • Consideraciones y oportunidades comerciales
  • Empresas estatales y subvenciones
  • Comercio digital.
Según el comunicado de la Oficina del Presidente, "el acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

Ahora resta el tratamiento en el Congreso, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de darle curso al acuerdo o no. "El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes", indica el comunicado.

Quirno acompañó el posteo con una fotografía del equipo de Cancillería que lo acompañó en la misión internacional. "Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo", expresó.

Por último indicó: "¡La Argentina será próspera!". A la celebración del Canciller, se sumó la del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quien expresó que es "un día histórico".

