Liberaron a otro argentino en Venezuela: quién es y qué comunicó Cancillería

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno , comunicó la liberación de otro ciudadano argentino detenido en Venezuela . Se trata de Roberto Baldo , quien había sido detenido junto con su esposa.

La pareja estuvo encarcelada durante 416 días y finalmente recuperaron la libertad. Montserrat Espinosa de Baldo, cónyuge del argentino y de nacionalidad española y venezolana, permanecía en otra cárcel separada de su pareja.

Según trascendió, los habrían liberado hace alrededor de dos semanas, pero la familia solicitó no difundir la información. Al respecto, Quirno expresó: "La Cancillería, que se encontraba en conocimiento de estos hechos y mantuvo reserva a solicitud de sus familiares, con quienes mantiene contacto permanente, sigue atentamente su situación, al igual que la de todos los ciudadanos argentinos ilegítimamente detenidos".

El lunes fue liberado Gustavo Gabriel Rivara , otro argentino detenido de forma ilegal en Venezuela. De acuerdo a los reportes, padecía "deterioro psicosocial" y habría estado detenido, sin un proceso judicial, en el centro de tortura denominado "El Helicoide" .

gustavo gabriel rivara detenido en Venezuela Gustavo Gabriel Rivara, otro argentino detenido de forma ilegal en Venezuela que fue excarcelado. Internet

El comunicado del canciller sobre lo sucedido en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresó vía X: "La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Roberto Baldo, quien se encontraba detenido de manera arbitraria en Venezuela, ha sido excarcelado".

Tras aclarar que Cancillería tenía conocimientos sobre la liberación antes de difundirla, Quirno volvió a solicitar la excarcelación del resto de los detenidos de forma arbitraria.

"El gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como la de todos los privados de su libertad", manifestó.