A un mes de la captura de Maduro, la Fuerza Armada de Venezuela ratifica apoyo al proceso de reconciliación nacional

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela apoya el esfuerzo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a favor de la reconciliación y la unión nacional, afirmó hoy martes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El mensaje de Padrino López fue difundido en la red social Telegram y llegó a un mes exacto del ataque de militares estadounidenses en Caracas y otras ciudades con saldo de más de 100 muertos, según cifras oficiales, además de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El ministro de Defensa señaló que “aun con las heridas abiertas”, la FANB respalda las decisiones tomadas por Rodríguez de fortalecer el “sistema democrático” y procurar “las acciones necesarias para lograr el retorno” de Maduro y Flores.

“ Ninguna decisión ha sido tomada en detrimento de la soberanía , ni en menoscabo de la Independencia Nacional”, resaltó el jefe militar.

“Hace un mes Venezuela fue atacada por la mayor potencia nuclear del mundo, a través de una operación militar inédita y desproporcionada”, expresó Padrino López, además de referir el valor de los militares venezolanos que respondieron con los medios y las fuerzas “disponibles”, en que “unos ofrendaron sus vidas y otros, lograron preservarla al tiempo que caían las bombas”.

Padrino López aseguró que la FANB mantiene “intacta la fidelidad a la Constitución” y a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.