3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
venezuela

A un mes de la captura de Maduro, la Fuerza Armada de Venezuela ratifica apoyo al proceso de reconciliación nacional

Padrino López ratifica el apoyo de la FANB de Venezuela a Delcy Rodríguez y su plan de unión nacional, tras un mes de la captura de Nicolás Maduro.

A un mes de la captura de Maduro, la Fuerza Armada de Venezuela ratifica apoyo al proceso de reconciliación nacional

A un mes de la captura de Maduro, la Fuerza Armada de Venezuela ratifica apoyo al proceso de reconciliación nacional

Foto: XNY/Star Max - GC Images

El mensaje de Padrino López fue difundido en la red social Telegram y llegó a un mes exacto del ataque de militares estadounidenses en Caracas y otras ciudades con saldo de más de 100 muertos, según cifras oficiales, además de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Lee además
Venezuela: liberaron al argentino Gustavo Gabriel Rivara, tras su detención arbitraria
Cancillería

Liberaron al argentino Gustavo Gabriel Rivara, tras su detención arbitraria en Venezuela
Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos y podrían liberar a Nahuel Gallo
Nueva medida

Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos y podrían liberar a Nahuel Gallo

El ministro de Defensa señaló que “aun con las heridas abiertas”, la FANB respalda las decisiones tomadas por Rodríguez de fortalecer el “sistema democrático” y procurar “las acciones necesarias para lograr el retorno” de Maduro y Flores.

Ninguna decisión ha sido tomada en detrimento de la soberanía, ni en menoscabo de la Independencia Nacional”, resaltó el jefe militar.

“Hace un mes Venezuela fue atacada por la mayor potencia nuclear del mundo, a través de una operación militar inédita y desproporcionada”, expresó Padrino López, además de referir el valor de los militares venezolanos que respondieron con los medios y las fuerzas “disponibles”, en que “unos ofrendaron sus vidas y otros, lograron preservarla al tiempo que caían las bombas”.

Padrino López aseguró que la FANB mantiene “intacta la fidelidad a la Constitución” y a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Temas
Seguí leyendo

Liberan a 80 presos políticos en Venezuela y crece la expectativa por los argentinos detenidos

Una investigación en Estados Unidos reveló vínculos financieros entre Jeffrey Epstein y Roberto Giordano

El Papa León XIV pidió paz mundial, diálogo y respeto a la tregua olímpica

Israel lanza ofensiva en Gaza y deja al menos 26 muertos

El gobierno nacional recomienda evitar viajes a Cuba: qué argumentó Cancillería

Donald Trump, Irán y un conflicto que vuelve a escalar

Colombia: fallecieron 15 personas tras la caída de un avión

Al menos 22 personas mueren por la tormenta extrema de hielo y nieve en Estados Unidos

Las Más Leídas

Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.
beneficios

Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza