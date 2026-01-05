Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela: "Dolor por el secuestro de dos héroes"

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela en una sesión especial de la Asamblea Nacional, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia dispusiera su designación tras la detención de Nicolás Maduro , quien permanece bajo custodia en Estados Unidos.

El acto se realizó en el Parlamento controlado por el chavismo , cuya legitimidad es cuestionada por sectores de la oposición y por la comunidad internacional. La proclamación estuvo encabezada por Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la flamante mandataria.

Según la resolución del Tribunal Supremo, Rodríguez asumirá por un período inicial de 90 días , con posibilidad de prórroga.

Durante su asunción, pronunció un extenso juramento cargado de referencias simbólicas y políticas , en el que invocó a Dios, a Simón Bolívar y a Hugo Chávez, y vinculó su llegada al poder con la situación judicial de Nicolás Maduro. “ Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento ”, afirmó al iniciar su discurso.

Rodríguez sostuvo que asumía la presidencia interina “con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano”, al tiempo que calificó como una “agresión militar ilegítima” la operación en la que fueron detenidos Maduro y Cilia Flores. En ese marco, denunció el “secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, en alusión al exmandatario y a la primera dama.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta Venezuela 2025 Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela. Foto Archivo: Xinhua/NA

En otro tramo del juramento, la dirigente chavista prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, proteger el territorio nacional y trabajar por la prosperidad del país. “Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, como una nación libre, soberana e independiente”, expresó ante los legisladores.

El discurso también incluyó un llamado a la unidad y a la paz social. Rodríguez aseguró que no descansará “ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual, económica y social de nuestro pueblo” y apeló a que “todos los sectores políticos, sociales y económicos juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela” frente a lo que describió como una de las horas más críticas para la estabilidad institucional del país.

El respaldo del hijo de Maduro a la presidenta interina Delcy Rodríguez

En el recinto estuvieron presentes altos dirigentes del oficialismo, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, quien participó activamente de la sesión parlamentaria.

Durante el debate, Maduro Guerra expresó su “apoyo incondicional” a Delcy Rodríguez y defendió la decisión del Tribunal Supremo. En su discurso, aseguró confiar en que su padre recuperará la libertad y regresará a Venezuela, al tiempo que denunció una persecución política contra su familia.

“Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo”, sostuvo el diputado, quien pidió a la presidenta interina “tomar los pasos correctos” al frente del Gobierno.

El respaldo explícito del hijo de Maduro busca reforzar la imagen de cohesión interna del chavismo, en medio de una crisis política e institucional sin precedentes.

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro El hijo de Nicolás Maduro respaldó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Foto: EFE

Un escenario de tensión política e institucional en Venezuela tras la detención de Maduro

La Asamblea Nacional inició su nuevo período legislativo con una amplia mayoría oficialista, lo que garantiza el control parlamentario del chavismo durante el mandato interino de Rodríguez. En paralelo a la sesión, se registraron movilizaciones de militantes oficialistas en Caracas, en respaldo al Gobierno.

Mientras tanto, Jorge Rodríguez adelantó que impulsará gestiones políticas y diplomáticas para exigir la liberación de Maduro y Flores, detenidos desde el 3 de enero y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales vinculados a narcotráfico y conspiración, según la acusación de la Fiscalía estadounidense.