Liberan a 80 presos políticos en Venezuela y crece la expectativa por los argentinos detenidos

Organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en que el proceso debe avanzar con transparencia y verificaciones

La organización no gubernamental Foro Penal, referente en la defensa de los derechos humanos en Venezuela , informó este domingo que al menos 80 presos políticos fueron excarcelados en las últimas horas . Este anuncio se da bajo el proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , el pasado 8 de enero .

El director de Foro Penal, Alfredo Romero , confirmó a través de la red social X que están verificando los casos "en todo el país" y que " probablemente se produzcan más excarcelaciones ".

Entre los excarcelados se encuentra Kenny Tejeda Jiménez , abogado voluntario de Foro Penal , detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo mientras asistía legalmente a ciudadanos, según detalló el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob . Tejeda estuvo recluido en la cárcel de Tocorón bajo cargos de "terrorismo" e "incitación al odio".

Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia. @ForoPenal pic.twitter.com/ApvLwniXyL

Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado , cuya condena de 15 años fue anulada por una corte de apelaciones esta semana .

Discrepancias en las cifras de excarcelados

El proceso de liberaciones generó controversia sobre los números totales. Mientras que Delcy Rodríguez afirmó recientemente que 626 personas han sido liberadas, organismos independientes como Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han verificado cifras menores.

Hasta el viernes, Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones desde el 8 de enero, sin contar las nuevas 80 de este domingo, y la PUD registraba 173 hasta el sábado.

La mayoría de estas detenciones se produjo en el contexto de la crisis postelectoral de julio de 2024, marcada por denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro, lo que desencadenó protestas y una fuerte represión.

Organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en que el proceso debe avanzar con transparencia y verificaciones independientes, al tiempo que familiares de detenidos han seguido esperando afuera de las cárceles con la esperanza de nuevas excarcelaciones.

Quiénes son los tres argentinos detenidos en Venezuela

Nahuel Gallo: gendarme argentino

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela por vía terrestre, a través de la frontera con Colombia. Gallo se encontraba de vacaciones y viajaba para reencontrarse con su pareja, de nacionalidad venezolana, y con su pequeño hijo.

Desde ese momento, su familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país. Desde la cartera de seguridad venezolana, comunicaron en aquel momento que Gallo fue detenido por estar acusado de "ser un presunto espía de nuestro gobierno”.

Nahuel Gallo.jpg El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024

“Lo único que nosotros sabemos de Nahuel es todo extraoficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nunca la hubo”, afirmó Gómez en diálogo con Sitio Andino en una entrevista exclusiva.

Quién es Germán Giuliani

Germán Darío Giuliani es abogado y fue detenido en mayo de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas y regionales en Venezuela.

Según las autoridades chavistas, habría estado vinculado a presuntos planes para sabotear los comicios, motivo por el cual fue acusado de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

german-dario-giuliani Germán Darío Giuliani es abogado y fue detenido en mayo de 2025

Sin embargo, su familia aseguró que Giuliani había ingresado al país por razones estrictamente laborales y denunció que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

Desde diciembre de 2025, no existe información oficial clara sobre su paradero ni sobre el estado de su causa judicial, lo que derivó en denuncias por una desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva.

Roberto Baldo es el tercer argentino detenido por el régimen chavista

Bullrich tomó conocimiento del cautiverio de Roberto Baldo, detenido junto a su pareja, a partir de un posteo de la activista venezolana-argentina Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia.

roberto baldo, detenido, venezuela Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024

Según detallaron las hijas del matrimonio, Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y permanecieron desaparecidos durante cinco días. "El 3 de diciembre se comunicaron con nosotras y nos indicaron que los habían imputado por terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y por incitación al odio", explicó una de las hijas.

Las hijas del matrimonio confirmaron que pudieron tener contacto con ambos durante la detención, aunque remarcaron su profunda preocupación por el deterioro de salud que sufrieron en los últimos meses. "Mis padres son civiles que se han dedicado a trabajar, a criar a su familia, nunca tuvieron asociación a un partido político", insistieron.