Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en la provincia de Mendoza, según indica la Dirección de Contingencias Climáticas se presentará con una jornada mayormente despejada durante el día.

A partir de las 20, se desarrolla inestabilidad en el llano, comenzando en la Zona Sur y extendiéndose posteriormente al frente Este provincial con tormentas de lluvias, especialmente luego de las 21.

En la Zona Sur, estas tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada. No se descarta la caída de granizo.

Asimismo, en el departamento de Malargüe habrá circulación de v iento Zonda entre las 14 y las 19 horas con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora.

Temperatura promedio en el llano de Mendoza:

Mínima: 16°C. (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco).

Mínima: 19°C. (resto provincial).

Máxima: 31°C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Para el jueves 5 de febrero se espera el ingreso de un frente frío desde el sur hacia el norte, desde las 4 hasta las 23 horas. Abarcará toda la provincia. El cielo estará totalmente nublado durante todo el día. En alta montaña estará despejado. La máxima llegaría a los 29 grados y la mínima a los 18 grados.

El viernes 6 de febrero, el tiempo se presentará bueno con poco cambio de la temperatura, con vientos moderados del noreste. En cordillera estará poco nuboso. La temperatura máxima rondaría los 29 grados y la mínima los 18 grados.