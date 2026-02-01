Descenso de la temperatura y lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Domingo con descenso de la temperatura máxima en Mendoza para este domingo 1 de febrero.

El pronóstico del tiempo para este domingo en la provincia de Mendoza según indica la Dirección de Contingencias Climáticas , presentará una jornada con un cielo parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector noreste. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Amanecerá algo inestable en el Valle de Uco y Gran Mendoza , con probables lluvias . Cielo nublado en el resto de la Provincia. Entre las 15:00 y 16:00 horas, se desarrolla convección localizada en el Oeste del Gran Mendoza y el Oeste del Valle de Uco, mejorando hacia las 22:00 horas.

Precipitaciones Cerraron el Paso Pehuenche por aludes y mal tiempo en alta montaña

El clima Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza

Lunes 2 de febrero: Alto nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C

Martes 3 de febrero: Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura e inestable hacia la noche con tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Miércoles 4 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C

Jueves 5 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 21°C