1 de febrero de 2026
Sitio Andino
El Clima

Descenso de la temperatura y lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con un descenso en la temperatura máxima. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Domingo con descenso de la temperatura máxima en Mendoza para este domingo 1 de febrero.

Foto: Cristian Lozano

Amanecerá algo inestable en el Valle de Uco y Gran Mendoza, con probables lluvias. Cielo nublado en el resto de la Provincia. Entre las 15:00 y 16:00 horas, se desarrolla convección localizada en el Oeste del Gran Mendoza y el Oeste del Valle de Uco, mejorando hacia las 22:00 horas.

Temperatura promedio en el llano:

  • Mínima (Malargüe): 17°C.
  • Mínima (Valle de Uco y resto): 19°C.
  • Máxima promedio provincial: 29°C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Lunes 2 de febrero: Alto nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C

Martes 3 de febrero: Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura e inestable hacia la noche con tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Miércoles 4 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C

Jueves 5 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 21°C

