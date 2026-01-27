¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

¿Se van las lluvias en Mendoza? El detalle del tiempo día por día.

Las lluvias y tormentas continúan marcando el pulso del tiempo en Mendoza , en una semana donde el calor moderado , la humedad elevada y la inestabilidad seguirán siendo protagonistas. Así lo explicó el meteorólogo Mariano García , quien detalló qué zonas presentan mayor probabilidad de tormentas y cómo se comportarán las temperaturas en los próximos días.

Según indicó el especialista, este martes se registra una mañana con temperaturas agradables , con mínimas entre 18 y 20 grados , mientras que las máximas ascenderán hasta los 33 o 34 grados . “ Sigue siendo algo tolerable, pero con un poquito de humedad que hace que la cosa se sienta no tan linda como en otros momentos ”, explicó García.

desborde del río Diamante Tormenta en San Rafael: Omar Félix recorrió las zonas afectadas y supervisó el operativo municipal

El aumento de la humedad será un factor clave durante la jornada. “ La humedad afecta mucho a cómo el cuerpo se refresca ” , remarcó el meteorólogo, y adelantó que este martes se sentirá más pesada la sensación térmica que el día anterior debido a la combinación de temperatura en alza y mayor contenido de humedad en el ambiente .

Este escenario favorece la aparición de tormentas , especialmente en algunas regiones de la provincia. García señaló que los sectores con mayor probabilidad para este lunes son el Valle de Uco y los departamentos del Este , en ese orden. “ Se forman en Valle de Uco y luego se desplazan hacia el Este ”, explicó, detallando que estos sistemas suelen avanzar desde San Carlos hasta La Paz .

El pronóstico anticipa máximas de hasta 34 grados y lluvias aisladas en distintos puntos de la provincia.

El meteorólogo aclaró que la inestabilidad no se descarta en otras áreas, como San Rafael, General Alvear y sectores del Gran Mendoza.

Para el Gran Mendoza, García advirtió que los fenómenos serían más aislados y de menor intensidad, aunque recomendó prestar especial atención a los barrios cercanos a la Precordillera, donde suele concentrarse mayor actividad convectiva.

En cuanto a la alta montaña, el especialista anticipó un panorama algo más tranquilo, aunque con la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas en sectores elevados, especialmente en la ruta internacional a Chile. “Venimos de un fin de semana complicado, donde realmente llovió muchísimo allá arriba ”, recordó, por lo que pidió precaución en la zona.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua, Aunque el Gran Mendoza tendría menor intensidad, recomiendan atención en áreas de Precordillera. Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza