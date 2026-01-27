27 de enero de 2026
{}
Calor, humedad y tormentas

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

La humedad y el aumento de la temperatura favorecen la continuidad de tormentas en Mendoza. ¿Cuáles serán las zonas más afectadas esta semana?

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Las lluvias y tormentas continúan marcando el pulso del tiempo en Mendoza, en una semana donde el calor moderado, la humedad elevada y la inestabilidad seguirán siendo protagonistas. Así lo explicó el meteorólogo Mariano García, quien detalló qué zonas presentan mayor probabilidad de tormentas y cómo se comportarán las temperaturas en los próximos días.

El clima no da tregua: calor moderado y tormentas en distintos puntos de Mendoza

Según indicó el especialista, este martes se registra una mañana con temperaturas agradables, con mínimas entre 18 y 20 grados, mientras que las máximas ascenderán hasta los 33 o 34 grados. “Sigue siendo algo tolerable, pero con un poquito de humedad que hace que la cosa se sienta no tan linda como en otros momentos”, explicó García.

El aumento de la humedad será un factor clave durante la jornada. “La humedad afecta mucho a cómo el cuerpo se refresca, remarcó el meteorólogo, y adelantó que este martes se sentirá más pesada la sensación térmica que el día anterior debido a la combinación de temperatura en alza y mayor contenido de humedad en el ambiente.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua,
Este escenario favorece la aparición de tormentas, especialmente en algunas regiones de la provincia. García señaló que los sectores con mayor probabilidad para este lunes son el Valle de Uco y los departamentos del Este, en ese orden. “Se forman en Valle de Uco y luego se desplazan hacia el Este”, explicó, detallando que estos sistemas suelen avanzar desde San Carlos hasta La Paz.

El meteorólogo aclaró que la inestabilidad no se descarta en otras áreas, como San Rafael, General Alvear y sectores del Gran Mendoza.

Para el Gran Mendoza, García advirtió que los fenómenos serían más aislados y de menor intensidad, aunque recomendó prestar especial atención a los barrios cercanos a la Precordillera, donde suele concentrarse mayor actividad convectiva.

En cuanto a la alta montaña, el especialista anticipó un panorama algo más tranquilo, aunque con la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas en sectores elevados, especialmente en la ruta internacional a Chile. “Venimos de un fin de semana complicado, donde realmente llovió muchísimo allá arriba ”, recordó, por lo que pidió precaución en la zona.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua,
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 27 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.
  • Miércoles 28 de enero: continuará el calor, con cielo variable, vientos leves del este y tormentas aisladas nocturnas. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.
  • Jueves 29 de enero: día caluroso con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. Lluvias y tormentas. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C
  • Viernes 30 de enero: estará muy caluroso con nubosidad variable, precipitaciones aisladas, vientos moderados del noreste. Máxima: 37°C | Mínima: 23°C
  • Sábado 31 de enero: seguirá caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tiempo inestable. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C
