Fin de semana de lluvias y granizo en Mendoza: evacuados, viviendas anegadas y rutas cortadas

Defensa Civil registró 114 intervenciones por lluvias y granizo en distintos departamentos. El temporal provocó anegamientos y reubicación de familias.

Más de 100 novedades por lluvia y granizo tras un fin de semana crítico en Mendoza.

 Por Celeste Funes

Las intensas lluvias y el granizo que afectaron a la provincia de Mendoza durante el fin de semana del 23 al 26 de enero provocaron múltiples daños en distintos departamentos. Según el relevamiento de Defensa Civil, en las últimas horas se registraron unas 114 nuevas intervenciones, con San Rafael y Las Heras entre las zonas más afectadas.

Granizo, lluvias e inundaciones: el balance del temporal en Mendoza

El departamento más afectado fue San Rafael, donde se concentraron 106 intervenciones. Allí se reportaron 46 árboles caídos, 4 ramas desprendidas, 10 cables caídos, 33 viviendas anegadas y varias calles inundadas en la ciudad cabecera. Además, 10 personas debieron ser reubicadas en casas de familiares, y se dispuso el corte del paso en El Molino y Pobre Diablo debido a la crecida del agua.

En Las Heras, particularmente en la localidad de Uspallata, las lluvias provocaron cortes en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1114, por la rotura de una descarga aluvional. También quedaron intransitables la Ruta 52 y la Ruta Provincial 13, mientras que se debió interrumpir la circulación en avenida Champagnat Norte, frente al camping de ATSA, por la crecida del Azud derivador San Isidro.

En Ciudad de Mendoza, el temporal causó la caída de un poste y dos árboles, mientras que en Maipú se registró un poste caído. En tanto, en Malargüe, fue necesario cortar el camino a Pincheira por la crecida del arroyo Malargüe, lo que impidió la circulación vehicular.

Temporal en Mendoza: San Rafael y Uspallata, los más afectados del fin de semana

El viernes, Uspallata fue una de las localidades más afectadas, por la caída de granizo e intensas lluvias que generaron complicaciones en varios sectores. Entre ellos, se encuentra el barrio Villa Clarita, donde un flujo hídrico torrencial provocó el corte de tránsito de la calle principal.

En el departamento de San Rafael, las precipitaciones no dieron tregua durante el fin de semana. Durante la tarde se registró una tormenta granicera con fuerte precipitación ubicada al norte de Las Salinas, con desplazamiento hacia Los Reyunos, Sierra Pintada, Cuesta de los Terneros y Villa 25 de Mayo. Las lluvias se extendieron a diversos distritos, y luego alcanzaron al Valle de Uco y zonas de montaña.

Para el día sábado, Las Heras ya era una de las comunas que más padeció el voraz temporal. De acuerdo con el relevamiento de Defensa Civil, hubo 60 viviendas con filtraciones de techo —la mayoría en Uspallata—, 15 árboles y ramas caídas, 3 postes afectados, 2 derrumbes parciales de techo y 2 desbordes de arroyos y badenes.

Esa misma jornada, en el sur mendocino la crecida del río Diamante causó daños, pérdidas materiales e inundaciones en viviendas familiares de Cuesta de Los Terneros, Los Coroneles, en Cuadro Benegas; La Cañadita y La Pichana, en Cañada Seca; y también a vecinos de sectores de calle Tulio Angrimán, en la Ciudad.

El pronóstico del tiempo para esta semana prevé que las tormentas no están listas para irse. De hecho, por lo menos hasta el día viernes 30 de enero hay probabilidad de ocurrencia de precipitaciones, por lo que se recomienda a los mendocinos tomar precauciones.

