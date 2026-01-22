Mitos y verdades: ¿qué hay de cierto en “lo que mata es la humedad”?

En una semana donde la provincia de Mendoza parece un sauna a cielo abierto, la frase "lo que mata es la humedad " se repite en cada esquina. Para entender cuánto hay de mito y cuánto de realidad científica, consultamos a voces autorizadas de la medicina y la meteorología. El diagnóstico es claro: el clima extremo exige cuidados específicos para evitar complicaciones físicas.

La sensación de agobio no es psicológica, es fisiológica. El doctor Rodolfo F. Torres , Médico Cardiólogo y Especialista en Medicina Interna (MP 7965) del Hospital Privado de Mendoza, explica el mecanismo detrás del malestar: "Cuando el ambiente es muy húmedo, el sudor se evapora con dificultad y el cuerpo pierde uno de sus principales mecanismos para disipar el calor".

Esta situación obliga al corazón a realizar un sobreesfuerzo para mantener la temperatura corporal estable mediante la vasodilatación y el aumento de la frecuencia cardíaca. " En personas sanas esto genera cansancio o palpitaciones, pero en pacientes cardíacos o hipertensos puede descompensar la presión arterial" , advierte el especialista.

El doctor Torres también derriba mitos y aclara dudas frecuentes sobre otras patologías asociadas al clima:

Dolor de huesos: " No existe evidencia de que la humedad dañe las articulaciones ", asegura. “Una de las explicaciones más aceptadas es que los descensos de la presión atmosférica que suelen preceder a la lluvia podrían favorecer una leve expansión de los tejidos alrededor de articulaciones ya inflamadas, aumentando la sensación de molestia, sin que esto implique un daño real. A esto se suman factores individuales, como mayor sensibilidad al dolor, tensión muscular o menor movimiento en días húmedos, que pueden intensificar la percepción de dolor”, explica el doctor.

Alergias y asma: Si bien el aire seco de Mendoza irrita, el exceso de humedad tampoco es la solución. " Los ambientes muy húmedos facilitan la proliferación de ácaros, hongos y moho, que son desencadenantes frecuentes de crisis asmáticas y alergias ", detalla Torres, sugiriendo buscar siempre un nivel intermedio de humedad.

Si bien el aire seco de Mendoza irrita, el exceso de humedad tampoco es la solución. " ", detalla Torres, sugiriendo buscar siempre un nivel intermedio de humedad. Cuidado de la piel: “En climas muy secos, la piel pierde agua con mayor facilidad, se altera la barrera cutánea y aparecen resequedad, descamación, prurito y mayor tendencia a eccemas o dermatitis, especialmente en personas con piel sensible, adultos mayores o pacientes con antecedentes alérgicos”, explicó el médico. Y agregó, “por el contrario, los ambientes con humedad elevada debilita la defensa natural de la piel y crea un medio propicio para el desarrollo de hongos y algunas infecciones cutáneas, sobre todo en pliegues”. “La piel sana necesita un equilibrio”, cerró el médico cardiólogo y especialista en Medicina Interna Rodolfo F. Torres

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg La humedad, ya sea en exceso o por falta, afecta a la salud de la piel Foto: Yemel Fil

El pronóstico según Mariano García

Desde el punto de vista meteorológico, el panorama parece vaticinar días de muchísima humedad. El meteorólogo Mariano García, en comunicación con Aconcagua Radio, dio detalles acerca del tiempo que se espera para hoy y los próximos días.

Para este jueves 22 de enero, García anticipa una jornada "pesada", donde el cuerpo sentirá más calor del que marca el termómetro. El sol salió a las 06:47 y se pondrá a las 20:44, con el siguiente detalle por zonas:

Gran Mendoza: Mínima de 22°C y máxima de 37°C. Se esperan tormentas hacia la tarde, sobre todo en la precordillera.

Mínima de 22°C y máxima de 37°C. Se esperan tormentas hacia la tarde, sobre todo en la precordillera. Valle de Uco: Mínimas frescas de 13°C a 15°C, pero trepando a 34°C con tormentas vespertinas.

Mínimas frescas de 13°C a 15°C, pero trepando a 34°C con tormentas vespertinas. Zona Este: Será un horno, con máximas entre 36°C y 38°C y viento del norte ingresando más humedad.

Será un horno, con máximas entre 36°C y 38°C y viento del norte ingresando más humedad. San Rafael y General Alvear: Ventoso y con tormentas intensas hacia la noche. Máximas de hasta 38°C.

Ventoso y con tormentas intensas hacia la noche. Máximas de hasta 38°C. Alta Montaña: Inestable con chaparrones aislados por la tarde.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

Viernes 23 de enero: jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y tiempo inestable. Se prevén vientos moderados del sector sur y precipitaciones en cordillera. Desde las 13, comenzará la convección en el Oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza, extendiéndose luego a Malargüe y la Zona Sur, con probabilidad de granizo. Máxima: 32°C | Mínima: 16–20°C (según zona).

jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y tiempo inestable. Se prevén vientos moderados del sector sur y precipitaciones en cordillera. Desde las 13, comenzará la convección en el Oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza, extendiéndose luego a Malargüe y la Zona Sur, con probabilidad de granizo. Máxima: 32°C | Mínima: 16–20°C (según zona). Sábado 24 de enero : jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Los vientos serán de dirección variable y continuarán las precipitaciones en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 20°C.

: jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Los vientos serán de dirección variable y continuarán las precipitaciones en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 20°C. Domingo 25 de enero: día parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos del noreste y tormentas aisladas hacia la tarde/noche. Se esperan precipitaciones en la cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 22°C.

Por lo pronto, no se ve un cambio de masa de aire en el horizonte cercano. Tal como anticipa García, el pronóstico del tiempo para las próximas horas sigue siendo de intenso calor y humedad. Sin embargo, podría haber algún alivio relativo por nubosidad hacia el fin de semana, pero sin descenso marcado de temperatura.