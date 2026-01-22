22 de enero de 2026
Sitio Andino
Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

La provincia tendrá otra jornada muy calurosa, a la que se sumarán tormentas aisladas, algunas con probabilidad de granizo. conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Conocé el reporte meteorológico para este jueves 22 de enero.

Foto: Yemel Fil
Sitio Andino

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 22 de enero una jornada calurosa, con poca nubosidad durante la mañana y una temperatura máxima promedio cercana a los 35°C. Hacia la tarde y la noche se prevé inestabilidad, con tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

En cordillera, se esperan precipitaciones aisladas, mientras que en alta montaña el día será de poca nubosidad, con ambiente fresco y ventoso, y una temperatura mínima cercana a 1°C.

Tormentas con granizo este jueves 22 de enero en Mendoza: a qué zonas afectarán

Según el informe oficial, desde las 8 y hasta las 20 se registrará una circulación leve de viento del norte hacia el sur, que abarcará toda la provincia. Durante la mañana el cielo estará despejado, pero la situación comenzará a cambiar a partir de las 14, cuando se inicie la convección en el oeste del Gran Mendoza.

Con el correr de las horas, esta inestabilidad se extenderá hacia el oeste del Valle de Uco y luego al oeste de San Rafael. Durante la tarde, las tormentas más desarrolladas podrían afectar especialmente al Valle de Uco y la Zona Sur, donde no se descarta la caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 18°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 22°C. La máxima promedio provincial alcanzará los 35°C (con picos de 36ºC en algunas zonas).

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Viernes 23 de enero: jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y tiempo inestable. Se prevén vientos moderados del sector sur y precipitaciones en cordillera. Desde las 13, comenzará la convección en el Oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza, extendiéndose luego a Malargüe y la Zona Sur, con probabilidad de granizo. Máxima: 32°C | Mínima: 16–20°C (según zona).
  • Sábado 24 de enero: jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Los vientos serán de dirección variable y continuarán las precipitaciones en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 20°C.
  • Domingo 25 de enero: día parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos del noreste y tormentas aisladas hacia la tarde/noche. Se esperan precipitaciones en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 22°C.
