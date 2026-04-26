Cine con sello mendocino: la película que se abre paso en el Bafici

La selección del film en el Bafici posiciona a Mendoza en el mapa del cine independiente.

Una película filmada en Mendoza fue seleccionada para participar en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) , uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de América Latina. El logro vuelve a poner en escena el potencial de la provincia como destino para producciones audiovisuales y destaca el impacto de las políticas públicas orientadas al sector creativo.

El documental “Maravillosas criaturas caminantes” , dirigido por Silvana Díaz Coppoletta , producido por Curandero Producciones en conjunto con Tonina Sur Film de Chile , fue uno de los proyectos beneficiados por el programa Cash Rebate , una herramienta que promueve la inversión en la industria audiovisual local. El filme demandó una inversión total superior a $83 millones , de los cuales más de $74 millones se destinaron directamente a Mendoza, fortaleciendo el empleo local y el desarrollo del sector creativo .

Al formar parte de la cuarta edición del Cash Rebate, la producción recibió un aporte de $32 millones, lo que permitió consolidar su desarrollo y contribuir a la actividad económica vinculada a la industria del cine.

En cuanto a la historia del documental , la obra sigue las huellas de un autor que parece no haber existido y que quedó perdido entre años de silencio, persecución y violencia en los márgenes de un país atravesado por un sistema oscuro. Su nombre, según describe la sinopsis, desapareció “como desaparecen las palabras en Macondo ”, y debe ser pronunciado repetidas veces para que recobre vida, como ocurre con el pueblo fantasma de sus novelas.

cash rebate película Maravillosas criaturas caminantes documental 2 Imágenes del rodaje de "Maravillosas criaturas caminantes", el cual tuvo lugar en Mendoza. Foto: Prensa Ministerio de Producción de Mendoza.

La selección del film se da en el marco del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), que se desarrolló del 15 al 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. Este festival es considerado uno de los más importantes de la región por la diversidad de propuestas que reúne cada año y por su capacidad para visibilizar nuevas miradas del cine independiente.

Entre las principales sedes del festival se encuentran el Teatro San Martín, el Cine Teatro Presidente Alvear, la Casa de la Cultura y los complejos cinematográficos de Houssay y Recoleta, todos organizados por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Cash Rebate: impulso clave para la industria audiovisual

Desde 2021, el Ministerio de Producción, a través de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, impulsa el crecimiento del sector audiovisual mediante programas como Mendoza Activa y posteriormente Mendoza Audiovisual, conocido como Cash Rebate.

Este programa funciona como una política de fomento a la inversión, otorgando reintegros y facilidades a productoras locales, nacionales e internacionales que eligen la provincia como escenario de filmación. El objetivo es posicionar a Mendoza como un centro estratégico para la producción de cine, televisión, publicidad, streaming y series, fortaleciendo así su presencia en la industria audiovisual nacional e internacional.

En relación con este avance, el presidente de la Agencia, Federico Morábito, destacó la importancia del trabajo articulado entre distintos sectores: “Con este programa de desarrollo a las industrias creativas y culturales y gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y las áreas gubernamentales de Turismo, Cultura, ProMendoza y nuestra Agencia, la provincia se consolida y se posiciona como un polo atractivo para inversiones del sector audiovisual”.

cash rebate película Maravillosas criaturas caminantes documental 1 La producción audiovisual dirigida por Silvana Díaz Coppoletta logró un nuevo hito al ser elegida para el Bafici. Foto: Prensa Ministerio de Producción de Mendoza.

Los resultados de esta política también se reflejan en estudios de impacto que muestran que, por cada peso invertido por el Estado, se generaron $1,41 en gasto directo dentro de la provincia. Asimismo, desde la puesta en marcha del programa se registraron casi 2.000 puestos de trabajo vinculados al sector y se informó que el 6,84% de la inversión fue recuperado a través del impuesto a los Ingresos Brutos.

La participación de “Maravillosas criaturas caminantes” en el Bafici no solo representa un reconocimiento artístico, sino que también reafirma el crecimiento sostenido del audiovisual mendocino, consolidando a la provincia como un escenario cada vez más elegido para contar historias que trascienden fronteras.