General Alvear vivió el "Atuel, abrazo de Vendimia" y coronó a Mariana Cucatto como reina departamental

General Alvear celebró su Fiesta de la Vendimia con un sentido homenaje a la mujer viñatera y a la vitalidad del río. Conocé a las reinas que se alzaron con la corona.

 Por Natalia Mantineo

Bajo el nombre Atuel, abrazo de Vendimia, General Alvear celebró este sábado su Fiesta de la Vendimia y coronó a Mariana Cucatto, del barrio San Carlos, como reina departamental, mientras que Aitana García, de Alvear Oeste, fue elegida virreina departamental.

En una noche cargada de emoción, cientos de alvearenses también vivieron la despedida de Sofía Perfumo, actual Virreina Nacional de la Vendimia 2025, quien entregó los atributos vendimiales del departamento y dio paso al camino hacia el Acto Central de la Fiesta Nacional, previsto para el 7 de marzo.

Vendimia - General Alvear 2026 (1)

General Alvear celebró su vendimia 2026: coronó a Mariana Cucatto como reina departamental

La plaza departamental Carlos María de Alvear fue el escenario donde la comunidad se reunió para celebrar el final de un nuevo ciclo productivo y coronar a su nueva soberana.

En una noche marcada por los festejos, la alegría del público y bailes imponentes, la fiesta departamental, atravesada por una leve lluvia, eligió a sus dos nuevas soberanas 2026. Por un lado, el barrio San Carlos volvió a alzarse con el cetro departamental de la mano de Mariana Cucatto, quien sucederá a Sofía Perfumo en el cargo de reina.

vendimia 2026 - General Alvear

En tanto, Aitana García, de Alvear Oeste, obtuvo el segundo lugar y será la nueva virreina, en reemplazo de Abril Velázquez, representante del distrito de Bowen en la edición anterior.

Fiesta de la Vendima de General Alvear: una historia de resiliencia

La narrativa de este año se aleja de lo convencional para adentrarse en la intimidad del trabajo en el campo. La historia gira en torno a Emilia, una mujer viñatera que asume el desafío de continuar sola con el legado de sus tierras.

Vendimia - General Alvear 2026

A lo largo del espectáculo, el río Atuel deja de ser un recurso geográfico para convertirse en un personaje vivo. Según explicó la directora general, Natalia Olguín, la puesta en escena busca reflejar un "reconocimiento mutuo" entre el agua y el trabajador:

“Se genera una relación en la que ambos se reconocen como importantes el uno para el otro. El río acompaña a Emilia desde su nacimiento y va tomando cuerpo a través del tiempo”, destacó Olguín.

En busca de la corona: quiénes fueron las candidatas

Este año, la sucesora de la corona será especial, ya que Sofía Perfumo es quien deja el lugar tras un año arduo de trabajo. La joven no solo representó al departamento, sino que se transformó en la Virreina Nacional de la Vendimia 2025. Las candidatas al cetro vendimial son:

reinas vendimia general alvear 2026, milagros gutierrez
reinas vendimia general alvear 2026, aitana garcia
reinas vendimia general alvear 2026, daniela alfonso
reinas vendimia general alvear 2026, lucia navarro dalsecco
reinas vendimia general alvear 2026, mariana perra cucatto
reinas vendimia general alvear 2026, aixa iglesias

La Fiesta de la Vendimia de General Alvear no es solo un show artístico; es un acto de identidad en un año especial donde la provincia también celebra los 90 años de su fiesta máxima.

Para los alvearenses, "Atuel, abrazo de Vendimia" representa la esperanza de un pueblo que, a pesar de las adversidades climáticas y económicas, sigue apostando a la cultura del esfuerzo.

