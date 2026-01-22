Fiesta de la Vendimia en General Alvear: un espectáculo que une río, tierra y comunidad

Fiesta de la Vendimia de General Alvear.

La directora general del espectáculo, Natalia Olguín, explicó que los ensayos se encuentran en pleno desarrollo. “Empezamos hace tres semanas con los ensayos generales, estamos trabajando los diferentes cuadros coreográficos y actorales”, señaló durante la conferencia de prensa.

La historia se centra en Emilia, una mujer viñatera que continúa sola con el trabajo de la viña, y su vínculo con el río Atuel, que la acompaña desde su nacimiento y crecimiento. “Está representada por dos protagonistas principales: una mujer viñatera y nuestro río, que va tomando cuerpo a través del tiempo. Se genera una relación en la que ambos se reconocen como importantes el uno para el otro”, explicó Olguín.

El espectáculo de la Fiesta de la Vendimia de General Alvear durará 75 minutos En cuanto al aspecto musical, la directora destacó que se trata de una producción original y que será interpretada en vivo. “La mayoría de la música está hecha especialmente para el guion y es música propia de nuestro director musical. Vamos a tener todos los músicos en vivo”, indicó. En total, el espectáculo contará con 60 artistas en escena, entre bailarines de distintos estilos y músicos.

Sobre la organización de los ensayos, Olguín detalló que se realizan en distintos espacios del departamento. “Estamos ensayando en el teatro y en el Polideportivo. En el teatro trabajamos lo coreográfico y lo musical por la acústica, y los viernes hacemos ensambles en el Poli, que es un espacio más grande, para llegar a la fiesta con mayor seguridad y menos errores”, afirmó. El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos y se presentará como parte de las actividades centrales de la Vendimia departamental, abiertas a toda la comunidad.