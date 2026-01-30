30 de enero de 2026
Sitio Andino
Precipitaciones

Cerraron el Paso Pehuenche por aludes y mal tiempo en alta montaña

La Ruta Nacional 145 está intransitable entre Las Loicas y el límite con Chile. Pronostican lluvias persistentes durante todo el fin de semana en Malargüe.

Cierran Paso Pehuenche.

Cierran Paso Pehuenche.

 Por Claudio Altamirano

El Paso Pehuenche permanece temporalmente cerrado debido a la intransitabilidad de la Ruta Nacional 145 en el tramo comprendido entre Las Loicas y el Límite Internacional, a raíz de aludes de piedras que afectaron la calzada. Pronósticos meteorológicos anticipan lluvias persistentes en cordillera, con mal tiempo durante todo el fin de semana

Según informaron fuentes oficiales en Malargüe, el cierre preventivo se dispuso para resguardar la seguridad de los usuarios, luego de que se registraran desprendimientos de material rocoso sobre la ruta, producto de la inestabilidad del terreno. Las condiciones actuales impiden una circulación segura.

Mal tiempo en la zona de Paso Pehuenche

Personal de la Dirección Nacional de Vialidad trabaja en la zona evaluando el estado de la traza y las áreas comprometidas por los aludes. No obstante, las tareas de despeje y mantenimiento se ven condicionadas por la evolución climática, ya que los modelos meteorológicos indican la continuidad de precipitaciones en alta montaña, con lluvias que podrían generar nuevos desprendimientos.

Desde los organismos de control se recomendó evitar desplazamientos hacia el Paso Pehuenche y no intentar circular por la Ruta Nacional 145 en el sector afectado hasta nuevo aviso. Asimismo, se solicitó a conducotres y automovilistas consultar el estado del camino internacional antes de planificar viajes, atendiendo a que el cierre podría extenderse si las condiciones no mejoran.

El Paso Pehuenche es un corredor estratégico para la integración regional y el tránsito binacional entre Argentina y Chile, por lo que su cierre impacta en el movimiento turístico y comercial del Sur de Mendoza y la Región del Maule. Las autoridades señalaron que la reapertura se evaluará de manera permanente, en función de la seguridad vial y de la estabilidad del clima en la zona cordillerana.

Se continuará brindando información oficial a medida que se actualice el panorama meteorológico y avancen los trabajos en la ruta.

Posponen Encuentro Binacional Paso Pehuenche

Además la Municipalidad de Malargüe informó hace instantes que se reprograma el 62º Encuentro de Paso Pehuenche para los días 13, 14 y 15 de febrero, en virtud del comunicado emitido por el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos de Chile.
El tradicional encuentro se iba a desarrollar del 6 al 8 de febrero próximo.

