23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 23 de enero

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este viernes 23 de enero.

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza.&nbsp;

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este viernes 23 de enero de 9 a 18, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 22 de enero de 2026.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 22 de enero
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 21 de enero

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 20 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 19 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 18 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 17 de enero

El balance de Hebe Casado tras su viaje a Chile: qué dijo de las mejoras en los pasos fronterizos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 16 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 15 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 14 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
El fenómeno afectó a varios distritos del departamento. video
Las imágenes

Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores

Las Más Leídas

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos.
Histórico

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos

ATM comunica todo lo que hay que saber para evitar deudas.
Atentos, contribuyentes

Administración Tributaria Mendoza: cuándo vence el Impuesto Inmobiliario 2026

Crimen de Joaquín Isaías Morales en Godoy Cruz: el chico ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Villa Hipódromo

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

El Telekino acumula $1.700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $1.700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar