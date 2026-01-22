22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Las imágenes

Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores

Varias localidades de San Rafael fueron afectadas por una tormenta de granizo y lluvias en horas de la tarde. La lucha antigranizo mitigó la piedra. La ruta 150 está cortada.

El fenómeno afectó a varios distritos del departamento.

El fenómeno afectó a varios distritos del departamento.

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Sociedad

Este jueves por la tarde, una tormenta intensa se desató sobre varias localidades del departamento de San Rafael. El sistema de lucha antigranizo se activó de manera temprana para mitigar los daños provocados por el granizo y las lluvias. Desde el Gobierno de Mendoza habilitaron el canal de denuncias para productores, que permanecerá abierto hasta el 5 de febrero.

Granizo y lluvias en San Rafael: lo que dejó la tormenta

Cerca de las 15, una tormenta granicera afectó zonas productivas de Las Paredes, Cuadro Benegas y Villa 25 de Mayo. El fenómeno se originó al oeste de El Nihuil y, tras alcanzar un importante desarrollo, avanzó horas más tarde hacia el noreste. Por el pronóstico, previamente se había activado el trabajo de los aviones del sistema de Lucha Antigranizo.

Lee además
Fue detectado por el sistema de videovigilancia interno.
Operativo

Le encontraron marihuana a un penitenciario en San Rafael e investigan posibles complicidades
El siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota, perteneciente a una empresa privada
Circulaba con una menor

Grave accidente vial en San Rafael: una mujer terminó internada en terapia intensiva

En la ciudad de San Rafael, en tanto, solo se registraron lluvias intensas, una situación similar a la ocurrida en Goudge, La Llave, Monte Comán y Atuel Norte.

Tormenta - San Rafael (1)
Se registró caída de granizo en algunas localidades, pero mitigado por el sistema de Lucha Antigranizo.

Se registró caída de granizo en algunas localidades, pero mitigado por el sistema de Lucha Antigranizo.

Desde Defensa Civil indicaron que, por el momento, se registró la caída de un árbol y varias viviendas anegadas, con roturas de vidrios. Asimismo, por la crecida del Río Diamante, está cortada la ruta provincial 150, que va de la Villa 25 de Mayo a Los Reyunos, a la altura del segundo badén.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la inestabilidad continuará en el sur provincial durante las próximas horas.

Granizo - San Rafael

Lo más significativo de la tormenta se produjo en la Villa 25 de Mayo y Los Reyunos. Con abundante lluvia y granizo.

Ante los daños, el Gobierno provincial activó el Fondo Compensador

Al igual que tras las tormentas registradas a principios de enero en San Rafael, la Dirección de Contingencias Climáticas recibirá denuncias por daños de los productores afectados entre el 22 de enero y el 5 de febrero.

Embed

Para acceder a la compensación económica, el trámite puede realizarse de forma virtual a través del SIA o de manera presencial en delegaciones y centros receptores de la DCC.

Temas
Seguí leyendo

El repudio de Emir Félix a una publicación anónima contra una candidata en San Rafael

San Rafael avanza en la recuperación de espacios públicos y corredores viales

Hito en San Rafael: la obra del gasoducto entra en su fase final

La UTN de San Rafael recibirá a jóvenes desarrolladores en el Global Game Jam

Cómo llegar a Los Reyunos: la guía definitiva para ir en auto o colectivo

San Rafael revive la tradición con la Pisada de la Uva

Presentan en San Rafael nuevas ambulancias de alta complejidad para el SEC

Leonardo, el bailarín de San Rafael, permanece internado en Dominicana y presenta una leve mejoría

LO QUE SE LEE AHORA
La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos.
Histórico

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos

Las Más Leídas

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

aso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero

Conocé el reporte meteorológico para este jueves 22 de enero.
El clima

Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Crimen de Joaquín Isaías Morales en Godoy Cruz: el chico ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Villa Hipódromo

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas.
Accidente vial

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas