Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores

Este jueves por la tarde, una tormenta intensa se desató sobre varias localidades del departamento de San Rafael . El sistema de lucha antigranizo se activó de manera temprana para mitigar los daños provocados por el granizo y las lluvias . Desde el Gobierno de Mendoza habilitaron el canal de denuncias para productores, que permanecerá abierto hasta el 5 de febrero .

Cerca de las 15, una tormenta granicera afectó zonas productivas de Las Paredes, Cuadro Benegas y Villa 25 de Mayo . El fenómeno se originó al oeste de El Nihuil y, tras alcanzar un importante desarrollo, avanzó horas más tarde hacia el noreste. Por el pronóstico, previamente se había activado el trabajo de los aviones del sistema de Lucha Antigranizo .

Luego, la tormenta continuó su desplazamiento hacia otras localidades, entre ellas Capitán Montoya, El Cristo, El Cerrito, La Nora, Colonia Española, Resolana y Colonia Elena .

En la ciudad de San Rafael , en tanto, solo se registraron lluvias intensas , una situación similar a la ocurrida en Goudge, La Llave, Monte Comán y Atuel Norte .

Tormenta - San Rafael (1) Se registró caída de granizo en algunas localidades, pero mitigado por el sistema de Lucha Antigranizo. Foto: Medios Andinos

Desde Defensa Civil indicaron que, por el momento, se registró la caída de un árbol y varias viviendas anegadas, con roturas de vidrios. Asimismo, por la crecida del Río Diamante, está cortada la ruta provincial 150, que va de la Villa 25 de Mayo a Los Reyunos, a la altura del segundo badén.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la inestabilidad continuará en el sur provincial durante las próximas horas.

Granizo - San Rafael

Lo más significativo de la tormenta se produjo en la Villa 25 de Mayo y Los Reyunos. Con abundante lluvia y granizo.

Ante los daños, el Gobierno provincial activó el Fondo Compensador

Al igual que tras las tormentas registradas a principios de enero en San Rafael, la Dirección de Contingencias Climáticas recibirá denuncias por daños de los productores afectados entre el 22 de enero y el 5 de febrero.

Para acceder a la compensación económica, el trámite puede realizarse de forma virtual a través del SIA o de manera presencial en delegaciones y centros receptores de la DCC.