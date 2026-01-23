23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas

Son dos los cortes de agua que se registrarán en el Gran Mendoza. En total, cinco son los departamentos que se verán afectados. Los detalles.

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.

 Por Natalia Mantineo

Tal como estaba previsto, durante la madrugada de este viernes se dio inicio al masivo corte de agua previsto en varias zonas del Gran Mendoza. El operativo, a cargo de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) tiene que ver con la optimización del sistema de macrodistribución.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos de instalación de los dos caudalímetros en el Establecimiento Luján 2 avanzan en función de lo planificado. Ya se terminó de instalar el 1er caudalimetro (450). Se avanza con la instalación del segundo.

Lee además
Corte de agua masivo por obras de modernización: cuándo y qué zonas se verán afectadas.
Para tener en cuenta

Corte de agua masivo en el Gran Mendoza: cuándo será y qué zonas se verán afectadas
Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso
Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

Debido a la magnitud de las tareas, se estima que las tareas técnicas demandarán unas 6 horas, tras lo cual comenzará el lento proceso de presurización y purga de las redes.

caudalimetro lujan 2
El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

Corte de agua: estas son las zonas afectadas

El operativo impacta directamente en la presión y el suministro de los siguientes sectores:

  • Maipú: zonas de Coquimbito y Luzuriaga.

  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva y Capilla del Rosario.

  • Luján de Cuyo: Cuadrante desde Carrodilla a J.J. Paso y de Acceso Sur a Terrada.

¿Cuándo vuelve el agua?

Desde AYSAM advrtieron que, aunque la obra física termine esate viernes cerca del mediodía, la recuperación total de las reservas en los hogares es paulatina.

  • Sábado: se espera que continúen las maniobras de purga y llenado.

  • Domingo por la noche: es la fecha estimada para la normalización definitiva del servicio.

En total, el restablecimiento completo puede demorar entre 24 y 36 horas posteriores a la finalización de los trabajos.

image.png
Corte de agua masivo: el servicio podría restablecerse entre 24 y 36 horas.

Corte de agua masivo: el servicio podría restablecerse entre 24 y 36 horas.

Esta obra forma parte de una inversión de 5.1 millones de dólares destinada a automatizar la red hídrica. Estos sensores permiten medir en tiempo real cuánto agua circula, detectando fugas de forma inmediata y optimizando la distribución para más de un millón de mendocinos.

Se suma un segundo corte de agua en el Gran Mendoza

Por otro lado, desde AYSAM informaron que a las tareas en el establecimiento Luján II, se añade una interrupción programada por trabajos de empalme que afectará a los departamentos de Capital y Las Heras durante casi toda la jornada. Este operativo arrancó a las 5 y se extenderá hasta las 0.

Zonas afectadas por empalme de redes:

  • Ciudad: desde Avenida Libertador a Regalado Olguín, y de Avenida Champagnat a Cicchitti.

  • Las Heras: desde Valle de Las Leñas a Tandil, y de Regalado Olguín a El Sol.

Embed

Recomendaciones críticas para las próximas horas

Mientras dure el corte y la recuperación del sistema, es vital:

  • Priorizar el consumo humano: use el agua del tanque solo para higiene básica y comida.

  • Suspender actividades de alto consumo: no utilice el lavarropas ni riegue jardines hoy ni mañana.

  • Reserva en frío: si aún tiene presión, llene botellas limpias (2 litros por persona).

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 23 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 23 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 23 de enero

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores

Laguna de Llancanelo ingresa a una red continental de conservación ambiental

Brinco sortea un pozo de $210 millones: cómo participar y cuándo se juega

El Quini 6 acumula un pozo impresionante de $13.350 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

LO QUE SE LEE AHORA
Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes.
El clima

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Las Más Leídas

ATM comunica todo lo que hay que saber para evitar deudas.
Atentos, contribuyentes

Administración Tributaria Mendoza: cuándo vence el Impuesto Inmobiliario 2026

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos.
Histórico

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

El Telekino acumula $1.700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $1.700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Crimen de Joaquín Isaías Morales en Godoy Cruz: el chico ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Villa Hipódromo

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales