Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.

Tal como estaba previsto, durante la madrugada de este viernes se dio inicio al masivo corte de agua previsto en varias zonas del Gran Mendoza . El operativo, a cargo de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) tiene que ver con la optimización del sistema de macrodistribución.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos de instalación de los dos caudalímetros en el Establecimiento Luján 2 avanzan en función de lo planificado. Ya se terminó de instalar el 1er caudalimetro (450). Se avanza con la instalación del segundo.

Debido a la magnitud de las tareas, se estima que las tareas técnicas demandarán unas 6 horas , tras lo cual comenzará el lento proceso de presurización y purga de las redes.

El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

Corte de agua: estas son las zonas afectadas

El operativo impacta directamente en la presión y el suministro de los siguientes sectores:

Maipú: zonas de Coquimbito y Luzuriaga.

Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva y Capilla del Rosario.

Luján de Cuyo: Cuadrante desde Carrodilla a J.J. Paso y de Acceso Sur a Terrada.

¿Cuándo vuelve el agua?

Desde AYSAM advrtieron que, aunque la obra física termine esate viernes cerca del mediodía, la recuperación total de las reservas en los hogares es paulatina.

Sábado: se espera que continúen las maniobras de purga y llenado.

Domingo por la noche: es la fecha estimada para la normalización definitiva del servicio.

En total, el restablecimiento completo puede demorar entre 24 y 36 horas posteriores a la finalización de los trabajos.

image.png Corte de agua masivo: el servicio podría restablecerse entre 24 y 36 horas.

Esta obra forma parte de una inversión de 5.1 millones de dólares destinada a automatizar la red hídrica. Estos sensores permiten medir en tiempo real cuánto agua circula, detectando fugas de forma inmediata y optimizando la distribución para más de un millón de mendocinos.

Se suma un segundo corte de agua en el Gran Mendoza

Por otro lado, desde AYSAM informaron que a las tareas en el establecimiento Luján II, se añade una interrupción programada por trabajos de empalme que afectará a los departamentos de Capital y Las Heras durante casi toda la jornada. Este operativo arrancó a las 5 y se extenderá hasta las 0.

Zonas afectadas por empalme de redes:

Ciudad: desde Avenida Libertador a Regalado Olguín, y de Avenida Champagnat a Cicchitti.

Las Heras: desde Valle de Las Leñas a Tandil, y de Regalado Olguín a El Sol.

Recomendaciones críticas para las próximas horas

