23 de enero de 2026
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 23 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 23 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 23 de enero.

Foto: Yemel Fil
Durante la mañana y tarde de este viernes 23 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo:

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén:

  • – En calle Terruño, hacia el este de Carril Urquiza; San Francisco del Monte. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras:

  • – Entre calles Juan Agustín Maza, Agustín Álvarez, Misiones, Dr. Moreno y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú:

  • – En la intersección de calle San Martín con San José y adyacencias; Rodeo del Medio. De 8.30 a 10.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°50, en barrio La Sarita y áreas adyacentes; Barcala. De 8.00 a 12.00 h.

Lavalle:

  • – En la intersección de calle Guido Lavalle con Proyectada V274 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán:

  • – En calle Berutti, hacia el norte de Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos:

  • – En la intersección de calle Muzaber con Florida y adyacencias; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael:

  • – Entre calles Alem, Paula Albarracín de Sarmiento, Gutenberg y Pasteur. Entre calles Edison, Italia, Comodoro Py y Telles Meneses. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles General Gutiérrez, Nicolás Avellaneda, Libertad y Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

