14 de enero de 2026
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 14 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 14 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 14 de enero.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 14 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén:

  • – En calle Elpidio González, entre Tuyuti y Urquiza. En calle Azcuénaga, entre San Francisco del Monte y Proyectada G138. Entre calle Elpidio González, Las Madreselvas, San Francisco del Monte y Tuyuti y zonas aledañas. En loteo Patagonia y barrio Puerto Bizantino; San Francisco del Monte. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Aramburu, entre Cadetes Chilenos y Estrada; Las Cañas. De 8.45 a 12.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – En calle Del Kilómetro N°49, hacia el oeste de Proyectada J448, y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú:

  • – Entre calles Félix Araujo, Agremón, Pública N°510, Proyectada I347 y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle:

  • – En calle El Pastal, entre San Esteban y Costa Canal, y zonas aledañas; El Pastal. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán:

  • – En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael:

  • – Entre calles Juan Cobos, Diagonal San Martín Sureste, Balbino Arizu Norte y Pellegrini Norte; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, entre calle Juan Serrano y barrio El Nevado; Atuel Norte. De 8.30 a 12.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Cortes de luz buenos aires - 332362
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

