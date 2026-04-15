15 de abril de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de abril

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de abril.

Edemsa
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 15 de abril, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Ciudad

  • – En la intersección de calles 25 de Mayo con Colón y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

  • – En calle Ezequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y adyacencias; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Elpidio González, entre Las Cañas e Independencia, y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Las Verbenas; Buena Nueva. De 15.00 a 19.00 h.

Las Heras

  • – En el Regimiento de Infantería de Montaña N°16. En callejón Las Muleras y adyacencias; Uspallata. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Los Sauces, Lisandro Moyano, Castelli y Pringles. En callejón Morales, entre calles Lisandro Moyano y Santa María. En barrios Amigorena Este, Plumerillo Sur, Alas Argentinas, 20 de Junio, Virgen del Rosario, Los Paraísos y zonas aledañas; El Plumerillo. De 14.30 a 18.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Guardia Vieja, entre Almirante Brown y Las Palmas. En calles Senetiner, Proyectada J311, Las Palmas y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Almirante Brown, hacia el este de Medrano, y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • – En la intersección de calle Dorrego con Balcarce y adyacencias. En calle Tierra del Fuego, La Pega. De 11.30 a 12.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Emilio Civit, Padre Vázquez, 60 Granaderos y Maza. En calle Libertad, entre Godoy y Suárez, y adyacencias. De 14.30 a 18.30 h.

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Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°92, entre Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Sarmiento, hacia el sur de Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • – En calle Finca Papes, hacia el sur de El Retiro. En Cerro Los Tres Picos; El Cepillo. De 14.30 a 17.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Lazo, Vera Arenas, Puente del Río Diamante y Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Deán Funez, Montecaseros, Casnati y Sarmiento. De 14.30 a 17.30 h.

  • – En Colonia Gelman, entre calle Las Chacras y Ruta Nacional N°146; Monte Comán. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Los Coroneles, entre La Falda y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

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  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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