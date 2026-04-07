Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de abril.

Durante la mañana y tarde de este martes 7 de abril , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en una zona del Valle de Uco este jueves 2 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de abril

– Entre calles Manuel A. Sáez, Lisandro Moyano, Pedro Pascual Segura, 12 de Octubre y áreas adyacentes; El Zapallar. De 11.15 a 14.00 h.

– En calle Ricardo Gutiérrez. En el barrio Los Ciruelos y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

Luján

– En la intersección de calle España con Modesto Lima y zonas aledañas. De 9.15 a 12.00 h.

– En el Parque Industrial Petroquímico. En calle Proyectada J716 y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

– Entre calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50, Lateral Sur del Acceso Este y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Martes 07 de Abril.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/fuscHS42QP — EDEMSA (@Edemsa) April 6, 2026

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 14.45 a 18.45 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre callejón El Nevado y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre calles Los Sauces y Clodomiro Silva. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles San Martín y Pellegrini. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Pellegrini. En calle Pellegrini, entre Carril Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– Entre calles La Primavera, Ejército de Los Andes, Monte Alegre y Ruta Provincial N°173; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Arroyo, entre Mora y Los Catalanes; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

– En la intersección de calle Luna con Adolfo Calle y zonas aledañas; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

luz,edemsa,electricidad Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.