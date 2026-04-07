7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de abril

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de abril.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 7 de abril, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – Entre calles General Lamadrid, Remedios de Escalada de San Martín, Juan Martín de Pueyrredón, San Juan de Dios y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • – Entre calles Manuel A. Sáez, Lisandro Moyano, Pedro Pascual Segura, 12 de Octubre y áreas adyacentes; El Zapallar. De 11.15 a 14.00 h.

  • – En calle Ricardo Gutiérrez. En el barrio Los Ciruelos y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

Luján

  • – En la intersección de calle España con Modesto Lima y zonas aledañas. De 9.15 a 12.00 h.

  • – En el Parque Industrial Petroquímico. En calle Proyectada J716 y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – Entre calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50, Lateral Sur del Acceso Este y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.
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Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 14.45 a 18.45 h.

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre callejón El Nevado y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calles Los Sauces y Clodomiro Silva. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles San Martín y Pellegrini. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Pellegrini. En calle Pellegrini, entre Carril Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles La Primavera, Ejército de Los Andes, Monte Alegre y Ruta Provincial N°173; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Arroyo, entre Mora y Los Catalanes; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la intersección de calle Luna con Adolfo Calle y zonas aledañas; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

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Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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