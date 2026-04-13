Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de abril.

Durante la mañana y tarde de este lunes 13 de abril , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 10 de abril

– Entre calles 25 de Mayo, Dorrego, Narciso Laprida, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Dorrego. De 9.30 a 13.00 h.

– En calle Agustín Álvarez, hacia el noroeste de Perito Moreno; Rodeo de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle 2 de Mayo, entre Severo del Castillo y Ezequiel Tabanera, y adyacencias; Corralitos. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Tulumaya, entre Félix Araujo y Víctor Hugo. En calle Félix Araujo, hacia el norte de Tulumaya. En calles Pública N°510, Agremón y Proyectada I347. En el barrio Jardín Tulumaya y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.

Maipú

– En calle Manuel Cruz Videla, entre Vieytes y Las Rosas, y adyacencias; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle San José, entre Belgrano y Proyectada I93, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Lunes 13 de Abril.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/hkngQyMkY5 — EDEMSA (@Edemsa) April 12, 2026

Tupungato

– En calle Lovoski, hacia el norte de Nueva Furno; El Zampalito. De 9.15 a 12.15 h.

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de El Álamo. En Finca Flichman; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Nueva Furno; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En calle Unión, entre Corredor Productivo y calle N°6. En finca Olmo; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Segovia, Coronel Campos, Pichincha, Provincia de Mendoza y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Larga Vieja, entre Ruta Nacional N°143 y calle N°15, y adyacencias; Atuel Norte. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Corte de luz, EDEMSA, cable, electricidad - 279898 Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Axel Lloret

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.