Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de abril.

Durante la mañana y tarde de este martes 14 de abril , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 10 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de abril

– Entre calles Jorge A. Calle, Granaderos, Laprida y Boulogne Sur Mer. En calle Ezequiel Tabanera, entre Luis Agote y Laprida, y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calle Dr. Leloir con Teodoro Schestakow y zonas aledañas. De 8.30 a 10.30 h.

– En calle 25 de Mayo, hacia el oeste de Reconquista. En calle Defensa, hacia el este de Argumedo. En calle Argumedo, hacia el sur de Defensa. En calle Reconquista, entre 25 de Mayo y Humberto Primo, y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.45 a 13.45 h.

Luján de Cuyo

– En calle Roque Sáenz Peña, entre El Sauce y callejón San Felipe. En los barrios Solar del Plata, Pinar Vistalba y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Castro Barros y Bulnes, y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– Entre calles Sarmiento, Maza, Ricardo Thiele y Bordín; Gutiérrez. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Maza, Martínez, Juan B. Justo y Payro. En la intersección de calle Alta Italia con Rawson y zonas adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

– En calle La Gloria, hacia el noreste de Ancón; San José. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Gloria (o Ruta Provincial N°86), entre calle Filipini y cruce del Río Anchayuyo; San José. De 9.45 a 13.45 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Martes 14 de Abril.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/i8JCYCDmvu — EDEMSA (@Edemsa) April 13, 2026

Tunuyán

– En calle Hinojosa, hacia el sur de Taquima. En Bodegas Salentein; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Estancia San Pablo, entre Ruta Provincial N°89 y escuela 1-431 Clotilde Lanne de Cibert. En Bodegas Salentein; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Pascual Suárez. En calle El Retiro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– Entre calles Jensen, Costa de las Vías, El Zanjón y Zardini; El Usillal. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Balbino Arizu y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles N°6, Zardini, El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Nacional N°143, entre Juan Cobos Este y Neme, y zonas aledañas; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Monseñor de Miguel, entre Ruta Provincial N°179 y calle N°3; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.

– En calle Las Amapolas, entre Balloffet y Deán Funes. En la Isla del Río Diamante. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.