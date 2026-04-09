Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de abril.

Durante la mañana y tarde de este jueves 9 de abril , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de abril

– En el callejón Pellegrini, hacia el sur de Argumedo. En callejón Mirasso y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

– En la intersección de calles Lavalle y Salvador Civit y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.45 a 11.45 h.

Lavalle

– Entre calles Tierra del Fuego, Balcarce, Santa Marta y Ruta Provincial N°24 y áreas adyacentes; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Alexander Fleming, entre San Carlos y Moreno y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Luján de Cuyo

– Entre calles CV del Dique, Mario Gueli, Ruta Provincial N°16 y Ruta Provincial N°61, en el Barrio Puertas del Sol y áreas adyacentes; El Carrizal. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

– En la intersección de carril a Barrancas y calle 22 de marzo y zonas aledañas. Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Gardela, hacia el oeste de Ruta Provincial N°60; Isla Grande. De 9.30 a 13.30 h.

– En carril Barriales, hacia el este de Lamadrid Sur y zonas aledañas; San Roque. De 10.30 a 14.30 h.

Tupungato

– En Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Nueva Furno; Cordón El Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Estancia, entre calle La Vencedora y Ruta Provincial N°89, Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Luis Danti, hacia el oeste del Corredor Productivo, afecta a La Solariega S. A.; El Totoral. De 10.30 a 14.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Jueves 09 de Abril.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/OIG03iRy8H — EDEMSA (@Edemsa) April 8, 2026

San Carlos

– En calle 3 de febrero, entre Malvinas Argentinas y Costa Canal Uco; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Los Paramillos, El Campo, Ruta Nacional N°40 y Ruta Nacional N°143. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– Entre calles Josefa Rosco, Vargas, Merino y El Diamante; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Josefa Rosco, Capitan Montoya, Carlos Lencinas y Escuela; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Hipólito Yrigoyen, Los Maitenes, San Francisco y Rotonda El Cristo; Capitan Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Belgrano, Monteagudo, Hipólito Irigoyen y Rawson. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte de luz Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.